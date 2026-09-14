ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кугуракым пагалаш, изираклан полшаш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 9 гана онченыт

Республикысе йочасадлаште «Добрые игры» ден «Орлята-дошколята» проект-влакым шыҥдараш тӱҥалыныт.

РФ Просвещений министерствын ямдылыме программыже-влакым школ деч ончычсо тӧнежлаш пуртымын тӱҥ шонымашыже – йоча-влакым изинек кугуракым пагалаш, изираклан полшаш, ответственный да поро лияш туныкташ.

«Добрые игры» проект почеш, икшыве-шамыч усталык заданийлам шукташ тӱналыт, тыгак нунылан тӱрлӧ модышым, кӱлешан темылан мутланымашым эртарат. «Орлята-дошколята» проект «Орлята России» программым шуя да школ ден йочасад кокласе воспитаний системе-влакын вашкылыштым пеҥгыдемдышаш.

Йоча-влакым воспитатлыме пашаште кугу тӱткышым событий-влак дене кылдалтше проект серий-влаклан (тушко кугыжаныш да калык пайрем, шарнымашан дате-влак пурталтыныт) ойыраш тӱналыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ю — мо тиде тыгай?

Марий йылмыште ю мут уло, но тудын мом ончыктымыжым раш умылтараш неле. Шанчызе-влак В.М.Васильевын, А.А.Саваткован, З.В.Учаевын  возымо (1991 ий) лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ойыртемалтше еш-влакым палемденыт

Йошкар-Олаште «Идалыкын ешыже» конкурсын муниципал этапшым иктешленыт да сеҥыше-влакым палемденыт. Тиде всероссийский конкурс Марий Элыште 2016 годсек эртаралтеш. Тушто лудаш…
УВЕР ЙОГЫН ЭКОЛОГИЙ

Кок тылзе шуйна

 21 март гыч Марий Элыште «Экологий лӱдыкшӧ деч аралалтме кече-влак» акций тӱҥалын. Ончылгоч палемдыме планышке ятыр сай паша ден лудаш…

Добавить комментарий