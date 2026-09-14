Республикысе йочасадлаште «Добрые игры» ден «Орлята-дошколята» проект-влакым шыҥдараш тӱҥалыныт.
РФ Просвещений министерствын ямдылыме программыже-влакым школ деч ончычсо тӧнежлаш пуртымын тӱҥ шонымашыже – йоча-влакым изинек кугуракым пагалаш, изираклан полшаш, ответственный да поро лияш туныкташ.
«Добрые игры» проект почеш, икшыве-шамыч усталык заданийлам шукташ тӱналыт, тыгак нунылан тӱрлӧ модышым, кӱлешан темылан мутланымашым эртарат. «Орлята-дошколята» проект «Орлята России» программым шуя да школ ден йочасад кокласе воспитаний системе-влакын вашкылыштым пеҥгыдемдышаш.
Йоча-влакым воспитатлыме пашаште кугу тӱткышым событий-влак дене кылдалтше проект серий-влаклан (тушко кугыжаныш да калык пайрем, шарнымашан дате-влак пурталтыныт) ойыраш тӱналыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.