УВЕР ЙОГЫН

Кугурак тукымлан – у рӱдерым

Маргарита Иванова

Таче Россий Федераций Социальный фондын Шернур районысо клиент службыштыжо Кугурак тукымын вашмутланыме рӱдержым почыныт.

Рӱдерым торжественно почмо церемонийыште районысо калык, верысе администрацийын представительже, социальный обслуживаний аланыште пашам ыштыше чолга еҥ-влак лийыныт.

Илалше еҥ-влак рӱдерым изин-кугун вученыт, вет нунылан тыште вашла мутланаш, тӱрлӧ мероприятийым эртараш, шуко улан тунемаш чыла гаяк йӧн уло.

Маргарита ИВАНОВА.

Шернур районысо тӱвыра да каныме рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

