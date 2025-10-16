Кугурак изиракым туныкта

Михаил Васютин ден Александр Смирнов «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программыште наставничествын тӱҥ корныжо-влакым палемденыт.
Регионыштына илышыш пурталтше «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын кышкарыштыже кажне 19 участниклан наставникым пеҥгыдемдыме.
Марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин специальный военный операцийын ветеранже, Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирновын наставникше лийын.
Таче нуно стажировкым эртарыме радамым палемденыт. Тыгодым законым лукмо пашан практический аспектше ден виктарен моштымашлан поснак кугу тӱткышым ойыраш кутырен келшеныт.
Александр Смирнов законым лукмо пашашке – законын проектшым ямдылыме гыч тӱҥалын, тудым практикыште кучылтмо иктешлымаш марте – келгынрак шыҥаш тӱҥалеш. Тыгак граждан-влакын йодмашышт дене пашам ышташ, исполнительный кучем дене ик ойыш шуын мошташ да публикыште выступатлаш тунемеш.
Вес кугу тӱткыш виктарыме компетенцийым вияҥдымаште ышталтеш. Александр Смирновын боевой условийлаште решенийым приниматлыме опытшым коллективым вуйлатыме, икмыняр ошкыллан ончыко ужын планироватлыме, проект пашам шуктымо, финанс ден кадрым пайдалын шеледыме системный манме шинчымаш дене пойдарат.
Маргарита Иванова.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.