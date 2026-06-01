Икоян паша лектышым пуа

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев паша дене Курыкмарий кундемыш миен коштын.
Тудо Козьмодемьянск оласе «Дарование» школ-интернатыште А.Григорьев лӱмеш художественно-исторический тоштерыште, Микрӓк кыдалаш школышто, «Усадьба» ялозанлык кооперативыште да Аксаево селаште лийын. Тыгак Козьмодемьянскыште вӱдым ситарыме объектлам да инженер сетьлам уэмдыме пашам терген.
Вӱдым ситарыме объектлам уэмдат
Козьмодемьянскыште вӱдым ситарыме объектлам да инженер сетьлам «Коммунал инфраструктурым уэмдымаш» нацпроект почеш 2026 ий январь гыч уэмдаш тӱҥалыныт. Пашан ышталтмыжым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев терген.
Верысе калыкым вӱд дене кылдалтше йодыш шукертсек тургыжландарен, 100 процентлан тоштемше вӱд пучлан кӧра аварий чӱчкыдын лиеден. Пожарым йӧртымӧ системыштат давлений нормылан келшыше огыл, тидыже историй дене кылдалтше шергакан пу шарныктыш-влаклан лӱдыкшым луктын. Сандене 9 километр утла кужытан инженер сетьым уэмдыме паша калыкын илышыжым саемдаш, пожар лӱдыкшым кораҥдаш йӧным ышта. Тидлан 237 миллион теҥгем ойырымо.
«Корным олмыктена»
Регионым вуйлатышын Аксаево селаш мийыме амалже корно дене кылдалтын. Тушто илыше калык ик гана веле огыл села ден райрӱдым ушышо корно шотышто вуйым шийын да тудым олмыктымо йодышым решатлаш йодын.
Селан эн чолга тӱшкажын да «Единый Россий» партийын еҥже-влак дене вашлиймаш годым Юрий Зайцев йодышын кӱлешлыкшым палемден да каласен: «Корным олмыктена. Тудын дене йоча-влакым школыш шупшыктат, калык медицине тӧнежлаш коштеш». Тудо депутат-влаклан корным олмыктымо дене кылдалтше йодышым контрольышто кучаш кӱштен. Вашеш Троицко-Посадский ял шотан илемын депутатше, СВО-н участникше Игорь Мурзаев мутым пуэн: «Единый Россий» партийын депутатше-влакын командышт да верысе калык дене пырля тиде йодышым контрольыш налына да лектыш нерген палдараш тӱҥалына».
1,8 километр кужытан корно кумдыкым 2026-2028 ийлаште олмыкташ палемдыме. Объектын смете акше – 26 миллион теҥге.
Ялозанлык пашаеҥым ямдылат
«Молодёжь да йоча-влак» да «Кочкыш сатун технологий могырым лӱдыкшыдымылыкшӧ» нацпроект-влак почеш 2025 ийыште Курыкмарий район Микрӓк кыдалаш школым олмыктымо. Ты пашалан 161 миллион теҥгем ойырымо.
Марий Элым вуйлатыше уэмдыме тунемме верым ончен лектын. Вашлиймаш годым поснак кугу тӱткыш агропромышленный комплекслан специалист-влакым ямдылен лукшо «Агроинженерий» ден «Цветоводство» специализированный класс-влаклан ойыралтын. Верысе ялозанлык сатум ыштен лукшо-влак дене школын кылже пеҥгыде. «Куанен палемдыман, «Агрорегион» компанийым вуйлатыше, «Единый Россий» партийын еҥже специализированный класслаште тунемаш 5 миллион утла теҥгеаш оборудованийым пӧлеклен», – каласен Юрий Зайцев да «Агрорегион» компаний, школ, Юл кундем кугыжаныш технологий университет кокласе вашкылым сайлан шотлен палемден.
Микрӓк школышто кызыт 127 ӱдыр-рвезе шинчымашым пога, тышеч 70 йочаже – мӱндырнӧ верланыше 15 ял гыч улыт.
Предприятий вияҥеш
Ты кундемыште лиймыж годым республикым вуйлатыше верысе «Усадьба» ялозанлык потребитель кооперативыште лийын. Кугыжаныш полышлан кӧра предприятий вияҥеш. Пытартыш кок ийыште кооперативыште производствым уэмдаш 25 миллион теҥгем колтымо, тышеч 9 миллионжо – кугыжаныш полыш. Тиде средства дене полуфабрикат цехым чоҥымо, у оборудованийым налме да сату производствым палынак кугемдыме. 2025 ийыште гына парыш 30 процентым эртен, а бюджетыш налогын кугытшо – 64 процентлан.
Тидымат палемдыман: кооператив СВО-н участникше-влаклан 1,5 миллион утла теҥгелан оборудованийым да моло средствам налын колтен.
Сервер, Кож, УСАДЬБА ФОТО
Чыла сайже – йоча-влаклан
Козьмодемьянск оласе «Дарование» школ-интернат XX курым тӱҥалтыште чоҥымо историй-архитектур комплексыш пура да республикнан тӱвыра поянлыкшылан шотлалтеш. Марий Эл Республикын 2013-2025 ийлан «Образованийым вияҥдымаш» кугыжаныш программыже почеш тунемме верыште олмыктымо пашам ыштыме.
Юрий Зайцев кочмо залым, озанлык блокым терген да олмыктымо пашан качествыжым кӱкшын аклен. «Школым олмыктымаш да чоҥымаш – «Единый Россий» партий дене пырля илышыш пуртымо кугу программын ужашыже. Партий шке ончылныжо йоча усталыкым, образованийым вияҥдаш задачым шынден», – каласен регионым вуйлатыше.
Ынде школ-интернат кызытсе жапын йодмашыжым пӱтынек шукта. Кочмо верыште 150 еҥ вераҥын кертеш. Ондак тушто йоча-влакым кум смене дене пукшеныт гын, ынде – кокыт дене. Проект почеш кочмыверын кудывечыжым шотыш кондымо, кызыт «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Чыла сайже – йоча-влаклан» федеральный проектше почеш труд, ОБЗР да физике кабинет-влакым уэмдат. Тидлан 800 тӱжем утла теҥгем ойырымо.
Тӱвыра тӧнеж-влак уэмдалтыт
Козьмодемьянскыште тӱвыра объект-шамычым уэмдыме паша умбакыже шуйна. «Еш» нацпроект почеш олаште у модельный книгагудым почмо. Ӱмаште тушко кӱлеш оборудованийым налаш 9 миллион наре теҥгем ойырымо.
Лишыл жапыште олаште Косьма ден Дамианын часовньыштым уэмден олмыкташ тӱҥалыт.
Марий Элым вуйлатыше Козьмодемьянскыште палыме кугыжаныш да мер деятель, педагог, художник да музеевед, верысе художественно-исторический тоштерлан негызым пыштыше Александр Григорьевын шочмыжлан 135 ий теммылан пӧлеклалтше торжественный мероприятийыште лийын. Тушто курыкмарий кундемын талантан эргыжын илыш корныжо да усталык пашаж дене палдареныт, книга презентацийым эртареныт. Александр Григорьев революций деч ончыч тӱвыра искусство аланыште кумдан палыме еҥ-влак дене серыш гоч вашкылым кучен. Нуным чумырымо да книга дене савыктен лукмо. Мероприятийыште тудым Юрий Зайцевлан кучыктеныт, а тоштерлан регионым вуйлатыше палыме марий художникын сӱретшым пӧлеклен. «Мемнан калык да вес регионла гыч уна-влак марий художникын усталык пашажым палышаш да Александр Владимирович Григорьевын шочыктымо поянлыкшым аклен аралышаш улыт», – палемден тудо.
***
Курыкмарий кундемыш паша дене миен коштмыжым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев верысе депутат-влакын корпусышт да «Единый Россий» партийын пӧлкажын чолга еҥышт дене вашлиймаш дене мучашлен. Тушто инфраструктур проектлам илышыш пуртымо, «Единый Россий» партийын Калык программышкыже темлымашым погымо, тыгак партийын проектшым шыҥдарыме кызытсе задаче-влак шотышто каҥашеныт.
Регионым вуйлатыше «Единая Россий» партийын депутатше-влакын командыштын пырля ик ой дене пашам ыштымын кӱлешлыкшым палемден. «Тиде кундемыште чынжымак пеҥгыде команде чумыралтын – тидлан куанем. Те, ола да районысо погынымаш-влакын, ял шотан илемын депутатше-влак, ик механизм семын пашам ыштеда. Лач ик ой ыштыме паша лектышан лиеш, тиде лектыш калыкын илышыжым саемдаш йӧным ышта», – каласен Юрий Зайцев.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын материалже негызе Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.