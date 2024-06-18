Тений «Шачмы мӱлӓндӹ» («Кугезе мланде») фольклор да этнографий фестиваль 29 июньышто Килем ар район Алёшкино ялысе «Раздолье» турист комплексыште эрташ тӱҥалеш.
Але марте тудо кугорно воктенысе олык лапыште эре лийын. Регион-влак кокласе кӱкшытан XVI фестиваль 13 шагатлан торжественно почылтеш. Тудо тений Россий президентын увертарыме Еш идалыкшылан пӧлеклалтеш. Тушто этнографий ончер-ярмиҥга, кидмастар-влакын мастар-классышт, модыш, калык кочкыш полощадке-влак пашам ышташ тӱҥалыт. Пайрем концертыште мийыше усталык коллектив-влак куандарат.
15 шагатлан Э.Сапаев лӱмеш кугыжаныш академический опер да балет театр кава йымалне «Акпатыр» оперым ончыкта. 17 шагатлан этнодискотеке тӱҥалеш.
С.Носова
Фотом Звенигово раойнысо тӱвыра пӧлкан лаштыкше гыч налме.
«Кугезе мланде» – вес верыште
Тений «Шачмы мӱлӓндӹ» («Кугезе мланде») фольклор да этнографий фестиваль 29 июньышто Килем ар район Алёшкино ялысе «Раздолье» турист комплексыште эрташ тӱҥалеш.