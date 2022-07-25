КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Куд школым уэмден олмыктат

Лидия Семёнова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Республикыштына капитально олмыктымо деч вара 1 сентябрьлан 6 школ ямде лиеш.

Паша «Образованийын школ системыжым модернизироватлымаш» программе почеш шукталтеш, 2023 ийыште шинчымашым пуышо эше 13 организацийым капитально олмыкташ тӱҥалыт. Тидын нерген Россий просвещений министр Сергей Кравцов дене «Образование» нацпроектын кузе шыҥдаралтмыж нерген каҥашыме годым Марий Эл вуйлатышын сомылжым жаплан шуктышо Юрий Зайцев ойлен. Тудо ешарен: у тунемме ийлан 22 тунемме «Точка роста» да цифровой образований «IТ-куб» рӱдер-влак, кызытсе жаплан келшыше 11 мастерской почылтыт, профессиональный ямдылалтмашым ончылтен пуышо рӱдер ышташ тӱҥалеш. Ялласе 4 школышто спортзалым капитально олмыктат. Тидын годымак, палемден Юрий Зайцев, «Образование» нацпроект дене келшышын, 2022 ий мартеак 200 у образований объект пашажым тӱҥалын, тушто 3 тӱжем утларак вер ешаралтын.

Министр Сергей Кравцов регионысо образований сферылан тӱткышым ойырымылан тауштен, у школ-влакым почмо йодышым каҥашен.

 Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Л.СЕМЕНОВА ямдылен

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