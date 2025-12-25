Куд Йӱштӧ Кугыза миен

18 декабрьыште Шернур районысо тӱвыра да каныме рӱдерыште республик кӱкшытан «Йӱштӧ Кугыза деке унала» театрализоватлыме представлений фестиваль-конкурс эртен.
Фестивальым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене республикысе Калык усталык рӱдер визымше гана эртарен. Тушко Морко, Медведево, Кужэҥер, Шернур районла да Йошкар-Ола гыч Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр-влак йомакысе персонаж-шамыч дене пырля миеныт. Кажне тӱшка У ий пайремым эртарыме шке программыжым ончыктен.
Мутлан, конкурсын тӱҥ сеҥышышкыже лекше Морко район Тат-Кушна тӱвыра пӧрт «Чодыра кугыжанышын тайныже» программым ончыктен. Икымше степенян лауреат лӱмым Йошкар-Оласе тӱвыра да каныме рӱдӧ паркын коллективше «Шернур кундемыште – унаште», Шернур районысо Марисола тӱвыра да каныме рӱдер «Поро йомакыш ӱжына» да Шернур райрӱдысӧ тӱвыра да каныме рӱдер «Кӧлан лум, кӧлан воштылтыш» программышт дене сулен налыныт.
Моло участник-влакынат пайрем программышт, мутлан, Кужэҥер районысо тӱвыра рӱдерын – «Зоопаркыште У ий пайрем», Медведево районысо Цибикнур ялысе клубын – «У ий капкаш пура» оҥай лийыныт.
Светлана Носова
Снимкыште: фестиваль иктешлалтме годым.
Фотом республикысе Калык усталык рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.