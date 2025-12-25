ЙӰЛА

Куд Йӱштӧ Кугыза миен

Светлана Носова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

18 декабрьыште Шернур районысо тӱвыра да каныме рӱдерыште республик кӱкшытан «Йӱштӧ Кугыза деке унала» театрализоватлыме представлений фестиваль-конкурс эртен.

Фестивальым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене республикысе Калык усталык рӱдер визымше гана эртарен. Тушко Морко, Медведево, Кужэҥер, Шернур районла да Йошкар-Ола гыч Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр-влак йомакысе персонаж-шамыч дене пырля миеныт. Кажне тӱшка У ий пайремым эртарыме шке программыжым ончыктен.

 Мутлан, конкурсын тӱҥ сеҥышышкыже лекше Морко район Тат-Кушна тӱвыра пӧрт «Чодыра кугыжанышын тайныже» программым ончыктен. Икымше степенян лауреат лӱмым Йошкар-Оласе тӱвыра да каныме рӱдӧ паркын коллективше «Шернур кундемыште – унаште», Шернур районысо Марисола тӱвыра да каныме рӱдер «Поро йомакыш ӱжына» да Шернур райрӱдысӧ  тӱвыра да каныме рӱдер «Кӧлан лум, кӧлан воштылтыш» программышт дене сулен налыныт.

Моло участник-влакынат пайрем программышт, мутлан,  Кужэҥер районысо тӱвыра рӱдерын – «Зоопаркыште У ий пайрем», Медведево районысо Цибикнур ялысе клубын – «У ий капкаш пура» оҥай лийыныт.

Светлана Носова

Снимкыште: фестиваль иктешлалтме годым.

Фотом республикысе Калык усталык рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.  

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале

Пошкырт вел гыч Эсен Элайын чумырен иктешлымашыж гыч: 3 — Йытыным ӱдымӧ кече. Ик ой почеш, йытыным 31 майыштак лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале

Марий кумалтышын чинче тушыжо: «О Ош Кугу Юмо! Тый дечет кӱч кутышат сита, утыжо шке денетак кодшо, кӧн уке, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙӰЛА

Марла кумалтыш

Курыкмарий район Малый Сундырь селаште курыкмарий йылме дене литургийым эртареныт. Православий йӱлам тушто кызыт уэмден олмыктымо Свято-Троицкий храмыште Курыкмарий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий