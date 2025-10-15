УВЕР ЙОГЫН

Куатше ешаралтеш

Вячеслав Смоленцев Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

 

2026 ийыште Кужэҥер районышто вольык ашныме у комплекс почылтеш.

Марий Эл Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев Кужэҥер районышто лиймыж годым «Искра» колхозыш толын. Тыште Эҥыжсола ялыште вольык ашныме вӱта-влакым чоҥымо инвестиций проект илышыш шыҥдаралтме дене палыме лийын. Регион вуйлатыше чоҥымо паша воранен кайымым палемден.

– Улшо чыла нелылыкым ончыде, ялозанлык сатум ыштен налшына-влак умбакыже вияҥыт, инвестицийлан эҥертат, а тӱҥжӧ – импортым алмаштыме  программым шуктат. Тыште Беларусь Республикыште ямдылыме оборудованийым вераҥдыме. Озанлык вуйлатыше шушаш ийын республикнам социально-экономически вияҥдыме индивидуальный программыш ушнымо нерген ойлен. Мутат уке, ме предприятийлан полшена, вет инвестиций проект у паша верым почаш йӧным пуа, – каласен регион вуйлатыше.

«Искра» озанлык ушкал ашныме кок вӱтам чоҥымо проектым илышыш шыҥдарен толеш. Кажныже 144 ушкалым ашнаш келыштаралтеш. Тыгак жаплан келшыше лӱштымӧ блокым нӧлта. У блокышто кӱтӱм виктараш келыштаралтше «Европараллель 2х12» типан установкым вераҥдат. Тушто 400 ушкалым лӱшташ лиеш.

Проект 100 миллион теҥге инвестицийым кучылташ палемдалтын. Тышечын 80 миллионжо –  заёмный средства. Проектым 2025-2026 ийлаште илышыш шыҥдарат. У объектым пашашке колтымек, 10 паша вер ышталтеш. Кызыт тыште чоҥымо да монтаж паша вияҥын: фундаментым, каркасым ыштыме.

Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме

