Куатше ешаралтеш

Тений У Торъял районысо «Первый май» ялозанлык артель 30 утла миллион теҥгеаш инвестиций проектым илышыш шыҥдараш тӱҥалеш.
Тиде озанлык республикыште ик эн ончыллан шотлалтеш. Тудын тӱҥ сатужо – шӧр. Кодшо ийын кажне ушкалже деч 12304 килограмм шӧрым лӱштен да Марий Элыште эн ончыко лектын. Таҥастарена: пӱтынь республикыште кажне ушкал деч 9443 килограммым лӱштымӧ.
Ялозанлык артель куатшым утларак ешарен толеш. Тидлан республикым социально-экономически вияҥдыме индивидуальный программылан кумдан эҥерта. Тыге Шӱвылакыште да Тушнурышто жаплан келшыше чапле комплекс-влак нӧлталт шогалыныт. Колхоз тений инвестиций проект почеш кокшӱдӧ презым ашнаш вӱтам да автопаркым чоҥаш палемден. Оралтым вераҥдышаш мланде кумдыкым торги деч посна ойырымо.
«Тений республикнан агропромышленный комплексшым вияҥдаш ик миллиард утла теҥгем колташ палемдыме. Полыш окса ялозанлык производствым кумдаҥдаш, кадрым ямдылаш, фермер-влаклан, ял-шамычым тӱзаташ ойыралтеш. Тыге национальный проект ден программым шыҥдарымылан кӧра ялыште илаш утларак йӧнан лиеш», – палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев телеграм-каналыштыже.
Снимкыште: озанлыкын комплексыштыже.
Иван Речкинын фотожо.