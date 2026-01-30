Корно озанлык
Козьмодемьянск кугорно дене ушнымаште
Кодшо ийын «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект кӱшеш 190 километр корным нормативлан келшышын олмыктымо, тушечын 186 километрже – регионал кӱлешлыкан.
2025 ий мучашлан Марий Элыште регионал да муниципал кӱлешлыкан 56,7 процент (1634 километр) корным нормативлан келшышыш шуктымо, план почеш 53,8 процент (1551,65 километр) лийшаш ыле. Элнам 2030 ий марте вияҥдыме нацшоныш нерген у указ почеш регионал ден муниципал кӱлешлыкан 60 процент (1728 километр) корно нормативлан келшышаш. Республикыште ты кӱкшытыш 2026 ийыштак шуаш палемдыме.
Адакше тений республикыштына нацпроект шукталтме ийла годсек ик эн кугу корно объектлан пижаш палемдыме – Козьмодемьянск трактын Йошкар-Ола деке лишемме 5,5 километр кутышан участкыжым пужен ышташ. Паша Руэм посёлко дечла участке гыч тӱҥалеш да «Лента» гипермаркет воктене Черняков бульвар дене ушнымо марте шуйна. Ты участкыште Горьковский кӱртньыгорно дене ушнымаште кок кӱкшытан корно лийшаш. Адакше кудалме полоса 2 гыч 6 марте ешаралтшаш, йолешке-влаклан корно ӱмбач куснымо вер чоҥалтшаш. Корно, тротуар да велосипед дене кудалыштме вер волгалтаралтшаш улыт.
Йошкар-Ола деке лишемме корным пужен ыштымаш Медведево посёлкышто илыше-влаклан поснак кӱлешан, вет тушто у пӧрт-влак нӧлталтыт. Корным уэмдымаш автойогыным мыняр-гынат шуэмда, тушто илыше-влаклан рӱдоласе социально кӱлешан верлашке миен шуаш корным йӧнаным да лӱдыкшыдымым ышта.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Козьмодемьянск трактын Йошкар-Ола деке лишемме участкыже тыге пужен ышталтеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.