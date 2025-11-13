Козьмодемьянск – историйлан поян да оҥай ола

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев паша дене Козьмодемьянск олаште лийын.
Уэмдыме книгагудо, «ушан» спортплощадке
Регионым вуйлатыше национальный проект-влак почеш верысе социальный объектлам чоҥымо да уэмдыме дене кылдалтше пашам терген, кызытсе жаплан келшыше книгагудо ден спортплощадкым почмаште лийын.
Козьмодемьянск оласе книгагудым «Еш» национальный проектын «Еш поянлык да тӱвыра инфраструктур» регионысо проектше полшымо дене уэмдыме. Ты пашалан ойырымо окса – 15 миллион теҥге – дене тачысе жаплан келшыше кумдыкым ыштыме, книга фондым пойдарыме, тыгак у мебельым, компьютер техникым, мультимедий оборудованийым налме.
Ты кечынак Юрий Зайцев Козьмодемьянск оласе 1-ше №-ан кыдалаш школын кумдыкыштыжо «ушан» спортплощадкым торжественно почын. Тиде объектым Россий Федераций президент Владимир Путинын тӱҥалтышыж почеш илышыш пурталтше «Бизнес-спринт (Мый спортым ойырем)» федеральный проект кышкарыште чоҥымо.
Регионым вуйлатыше палемден: «Уло чон дене ӱшанем, у объектым почмаш республикыште физический культурым вияҥдаш ончыко ошкылым ышташ йӧным ышта да виян атлет-влакым муаш, спорт дене кылым кучышо-влаклан у сеҥымашыш шуаш полша».
Площадкыште 25 веран трибуно, футбол, волейбол да спортын моло видше дене заниматлаш кумдыклам келыштарыме. Объектым чоҥаш 23 миллион утла теҥгем кучылтмо.
Причал – турист-влакым кондышо корно
Регионым вуйлатыше «Тошто Козьмодемьянскын уремже-влак» мер кумдыкышто ыштыме пашам терген.
«Юл эҥер воктенысе тиде ола уло элна гыч турист-влакым шке велышкыже савыра. Тиде йогын писын кугемеш. Причалыш шогалше судно-влак палынак шукемыныт, тений тиде чот 511 марте кушкын. Олаште илыше да уна-влак Юл эҥерын уэмдыме серже мучко, у скверыште канен коштын, а вара Козьмодемьянскын чапланыше тоштерлашкыже пурен лектын кертыт», – каласен Юрий Зайцев.
Причалым чоҥымо дене кылдалтше проектым илышыш пуртымым тений шыжым мучашлыме: мер кумдыкым уэмдыме пашалан 65 миллион утла теҥге ойыралтын. Тушко видео йӧн дене эскерыме системым вераҥдыме, Лихачёв уремыште асфальт шартышым уэмдыме, электротул воштырым шупшмо, кызыт йолешке-влаклан корным ышташ ямдылалтыт. Тиде уремыштак, тыгак Муравьёв изуремыште брусчаткым оптымо, асфальтым шарыме, изи архитектур композицийлам вераҥдыме.
Тоштер поянлыкше дене чевер
Республикым вуйлатыше тыгак А.В.Григорьев лӱмеш художественно-исторический тоштерыште лийын. Тушто тений «Еш поянлык да тӱвыра инфраструктур» регионысо проект почеш технический оборудованийым уэмдыме, тидлан 8,9 миллион теҥгем ойырымо. Тоштерыште Кугу Отечественный сарлан пӧлеклалтше да эше икмыняр экспозиций кумдыкышто электротул сетьым уэмдыме, «СВО-и Герои» у экспозицийым ыштыме, у аппаратурым налме, витрине ден сенсор киосклам вераҥдыме.
1919 ийыштак почылтшо ты тоштерыште уло Юл кундемлан ик эн тошто сӱрет галерей уло. Тушто Айвазовскийын, Маковскийын, Киндинскийын, Поленовын, Фешинын, XIX курымышто да XXI курым тӱҥалтышыште чапланыше моло художник-влакын пашашт аралалтыт.
«Вашкылым пеҥгыдемден тыршыман»
Козьмодемьянскыште туризмым вияҥдыме дене йодышым Юрий Зайцев «Герои Марий Эл.Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше-влак дене каҥашен. Ушештарена, Юрий Зайцев – СВО-н участникше-влак Владислав Шеин ден Павел Поповын наставникше. Козьмодемьянскысе вашлиймаште эше ик ветеран, палемдыме программын участникше Сергей Лаврентьев ушнен.
«Таче ме тендан дене пырля республикысе турист рӱдер-влак кокла гыч иктыштыже пашам ыштенна. Тыште кугу инфраструктур проектлам илышыш пуртена. Шонымашыш шуаш манын, ты пашаш оласе илышым сайын палыше-влакым ушаш, инвестор-шамыч дене вашкылым пеҥгыдемдаш кӱлеш. Тиде пашаш те ушнен кертыда», – каласен Юрий Зайцев.
Владислав Шеин ден Павел Попов республикым вияҥдаш, калыкын илышыжым саемдаш виктаралтше проектлам илышыш пуртымо пашам моткоч кӱлешанлан шотлат. Сергей Лаврентьев Марий Эл правительствылан СВО-н участникше-влаклан полышым пуымыжылан тауштен. «Ме медицине, социальный могырым полышым кӱкшын аклена. Тиде мыланна кӱлеш», – каласен тудо.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.