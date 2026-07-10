Волгалтарыш
Кошташ гын, лӱдыкшыдымын
Марий Элысе регионал корнылаште ныл илем тура участкылам волгалтараш ямдылат.
Тений шошым подряд организаций-влак тыгай участкылаште волгалтарышым ышташ пижыныт:
– Юбилейный – Азаново – Яндуш (Азаново селаште);
– Кузнецово – Руш Кукмарий – Сурты (Руш Кукмарий ден Апшакплак яллаште);
– Шоя-Кузнецово – Акшубансола (Шоя-Кузнецово ялыште).
Азаново, Руш Кукмарий да Шоя-Кузнецово гоч эртыше регионал корнылаште пашам тӱрыс гаяк пытарыме, да вашке объектлам пашаш колтат. Тылеч посна Азаново селаште корным шотыш кондымо амал дене регионал корнын Гагарин урем дене ушнымаште чарналтыш павильон ышталтеш.
Кузнецово – Руш Кукмарий – Сурты корно участкыште Апшакплак ялыште волгалтарышым ыштен пытарыме. Тидын годымак верысе калыклан кошташыже йӧнан лийже манын, кугыжаныш контракт почеш тротуар ышталтеш.
Регионал корнылаште ныл илем турасе участкылаште вераҥдыме светодиод лампе-влак тушто илыше-влаклан лӱдыкшыдымын кошташышт йӧным ыштат. Нине объект-влакын чумыр кужытышт 7 километр наре лиеш.
Регионал корнылам волгалтарыме паша «Корнышто коштмо лӱдыкшыдымылык» регионал проект дене келшышын ышталтеш, да тудо «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Шоя-Кузнецово турасе корно волгалтаралтеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.