Корамас презе Унчо кундемыш кая

Волжский округысо «Москва» ялозанлык предприятийын презыже Морко районысо «Передовик» ялозанлык артельым вуйлатыше Юрий Игнатьевлан логалын.
15 июльышто «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан 2026 ийын кокымшо пелийжылан возалтше-шамычын редакцийыш колтымо 256 квитанцийышт негызеш лотерейым модылтышна. Тӱҥ редактор Светлана Пехметован мутшо гыч, икымше квитанций 6 апрельыштак Игорь Кутлуметов деч толын, тудо Пошкырт кундемыште илыше аваже Нина Япановналан «Сурт-пече» газетлан подпискым ыштен.
Лотерейым модылтымо историйыште тыгай оҥай да ӧрыктарыше случай икымше гана лийын: Волжский округышто илыше спонсорна Рудольф Антонович Григорьевын «Москва» ялозанлык предприятий гыч ойырымо презыже Морко районысо Унчо селаште «Передовик» ялозанлык артельым вуйлатыше Юрий Игнатьевлан логалын. Шкат паледа, республикыштына кок озанлыкшат чапле паша лектышыже да поро кумылын полшымыж дене ойыртемалтеш. Ты гана иктыже лотерейым модылташ тӱҥ призым пуаш сӧрен гын, весыже 14 пашаеҥжылан подпискым ыштен: 2 еҥлан – «Марий Эл» + «Сурт-пече» комплектым, 12 еҥлан – «Марий Элым» да кок квитанцийже дене призым налын.
«Марий Эл» увер агентствын призше-влак нине йолташна-шамычлан логалыныт:
- Вургемым мушмо средстве (2 л) – Р.Е.Смирновалан (Морко район Овдасола ял);
- Совлам, вилкым, кӱзым оптымо калай йоҥгыт – Галина Семёновна Кузьминалан (Морко посёлко);
- Ӱстембак шындыме киндерке – Зоя Константиновна Михайловалан (Параньга район Элпанур ял);
- Дуршлаг – Елизавета Игнатьевалан (Морко район Усурт Вараҥыж ял);
- Пластик ведра (10 л) – Иван Аркадьевич Васильевлан (Морко район Канторъял);
- Пӱртӱсыштӧ пайдаланыме пластик кӱмыж-совла набор (4 еҥлан) – Светлана Матвеевалан (Морко район Курыкйымал ял);
- Янда кувшин (1,15 л) – Юрий Арсентьевич Игнатьевлан (Морко район Унчо села, «Передовик» ялозанлык артель);
- Кушкыл ӱйым, вишкыде соусым, кукшо йӧрым оптымо йоҥгыт набор (4 ате) – Анатолий Николаевич Ведушевлан (Йошкар-Ола, «Витекс» ООО);
- Кӱэштме годым пайдаланыме арвер набор (3 шт.) – Любовь Васильевна Рябчиковалан (Советский посёлко);
- Пластик петыртышан кугу кӱмыж – Л.А.Романовалан (Кужэҥер район Йӱледӱр села);
- Зонт – Римма Семеновна Конаковалан (Шернур район Куэр почиҥга ял);
- Солык набор (2 шт.) – Галина Михайловна Пехметовалан (Шернур район Чисола ял);
- Йӱштӧ йӱышлан кувшин (2 л) – Галина Прокопьевна Ивановалан (Морко район Унчо села);
- «За горячими новостями» портфель (мончаш коштмо да пурымо набор) – Роза Владимировна Федоровалан (Параньга район Кугу почиҥга ял);
- Электровоштырдымо утюг – Михаил Аркадьевич Овечкинлан (Шернур район Кугу Торешкӱвар ял);
- Блендер – Ирина Александровна Апечкиналан (Волжский район Ярамарий ял);
- Кӱэшташ формо набор (2 шт.) – Лариса Михайловна Сунгуровалан (Параньга район Усола ял);
- Ванныш сакыме чарша – Эльвира Геральдовна Березиналан (Кужэҥер район Визымйыр ял);
- Пульвуйыш чийыме меж наста (наколенник) – Венера Геннадьевна Матвеевалан (Морко район Янгуш ял).
Призым модын налше-влакын лӱмыштым, ачалӱмыштым, фамилийыштым да илыме верыштым квитанцийыште палемдыме семынак ончыктенна.
Пиалан лудшына-шамычым шокшын саламлена да призым налаш тарваныме деч ончыч редакцийышкына 8 (8362) 45-53-88 номеран телефон дене йыҥгырташ але ВКонтакте воткылысе лаштыкышкына сералташ йодына.
Маргарита ИВАНОВА.
М.Скобелевын фотожо.