Конкурс нергенат мутланеныт

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

 

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева 30 сентябрьыште Волжский районыш шке избирательный округышкыжо миен.

Ты кечын «Единый Россий» партийын Волжский районысо отделенийжын верысе политсоветшын еҥже-влак дене совещаний лийын. Тушто Волжский муниципал округын икымше созыв Депутат-влак погынымашыш сайлымашын иктешлымашыжым ыштеныт, тыгак депутат-влак группым чумырымо, тудын да Депутат-влак погынымашын вуйлатышыштлан кандидатур-влак дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт.

Лариса Яковлева шке коллегыже-влакым кандашымше созыв Кугыжаныш Погынын ик ий жапысе пашаже, тӱҥ законодательный темлымаш-влак да республикыште партийный проект ден программе-влак илышыш кузе пурталтме дене палдарен.

Тыгак депутат Волжский районышто Мер Каҥашын еҥже-влак дене вашлийын. Тушто верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полышым пуымо, муниципал округым социально-экономически вияҥдыме нерген мутланеныт.

Лариса Яковлева еҥ-влаклан приемымат эртарен. Мутлан, Карай кыдалаш школышто «Учебно-методическое обеспечение этнокультурной составляющей образовательной деятельности» проектын вуйлатышыже Любовь Сергеева дене Российын «Гордость нации – 2025» Всероссийский общественный премийжым налшаш верч конкурсыш ушнышаш дене кылдалтше йодышым каҥашеныт.

