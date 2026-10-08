Теле вашеш
Команде ден штаб тунеммаш эрта
«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» электросеть комплексын телылан ямде улмыжым тергат.
Чыла филиалыште йӱштӧ пагытлан ямдылалтме шотышто команде ден штаб тунеммаш эрта. Энергетик-влак игече начарештме амал дене технологий кӱрылтыш лийын кертмылан писын вашешташ пашаеҥ-влакын, спецтехникын да вуйлатыме системын ямде улмыштым тергат.
Шыже-теле пагытыште тыгай экшыкым кораҥдышашлан 2525 бригадым чумырымо, тушко 9756 специалистым да 4160 единице автомобиль ден спецтехникым ушымо.
Тренировкышто тыгак регионал ден муниципал кучем орган, Россий МЧС подразделений-влакын да вучыдымо азапын эҥгекшым кораҥдымашке ушнышо моло организацийын представительышт лийыт.
Тунеммашын сценарийже почеш, кугу лум, виян мардеж да моло амал дене электросеть кӱрылтеш, электровий толмым чарна. Сандене лӱмын погымо штаб азап лиймым рашемдыме да верлашке увертарыме, диспетчер службо ден производство бригадыла коклаште кылым виктарыме, кӱрылтыш лийме верыш олмыктышо-влакым технике дене писын колтымо пашам вуйлатен шога.
Практике ужашыште электролиний ден подстанцийлаште олмыктымо, социально кӱлешан объект-влаклан шапаш источник дене тулым пуымо, тыгак экстренный службым ушымо паша вуча. Азапын эҥгекшым кораҥдыме годым кыл улмылан, увер дене писын палдарен шогымылан да кутырен келшен ыштымылан посна тӱткыш ойыралтеш.
Электросеть комплексым шыже-теле пагытлан ямдылымаш – тиде кугу паша, вет ятыр миллион еҥлан тулым ӱшанлын пуэн шогыман, предприятий, медучреждений да социально кӱлешан объект-влак пашам ыштышаш улыт. Бригаде ден техникылам тидлан ямдылыме дене пырляк тергыман, вучыдымо ситуацийыште ыштен кертмыштым палыман.
«Команде ден штаб тунеммаш энергетик, кучем орган ден экстренный службо-влак кокласе кылым пеҥгыдемдаш, начар верым пален налаш да йӱштӧ толмо деч ончыч тудым кораҥдаш полша. Мемнан задачына – кеч-могай неле условийыште электровийым пуымым писын тӧрлаш да потребительын йодмыжым шукташ», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: йӱштӧ пагыт вашеш тунеммаш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.