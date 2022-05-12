Коло километрыште эн тале
Пошкудо Татарстаныште «Зеленодольский кросс – 2022» таҥасымаште землякна Сергей Семёнов икымше верым налын.
Медведево район гыч 37 ияш тале куштылго атлет С.Семёнов 20 километрым 41 минутат 39 секундышто эртен. Тыгак сай результат дене Волжский район гыч Вячеслав Мартьянов ойыртемалтын. Тудо тушто 12-шо верыш лектын, эн кугу ийготан лийын.
™дырамаш-шамыч коклаште Йошкар-Ола гыч Татьяна Рослякова ончыко лектын. Эше ик куржталше Звенигово район гыч Анастасия Миронова кумшо верым налын. Ты район гычак Наталья Петрова нылымше вер дене палемдалтын.
Шке тӱшкаштышт тыгак Волжск гыч Алексей Шаматов ден Рейла Морскова, Провой кундем гыч Евгения Петрова призёр радамыште лийыныт.
Ты таҥасымашым Звенигово гыч Инна Сотникова судитлаш полшен.
– Мыланем чылажат келшен. Тыгай таҥасымашлашке лекташ полышым пуымыштлан спонсор-шамычлан тау, – мане тудо. – Стартыш чылаже шӱдӧ витле наре спортсмен лектын.
Е.Эшкинина.
И.Сотникован фотожо.
Коло километрыште эн тале
Коло километрыште эн тале