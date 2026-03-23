Кокымшо вер – кугу ак

Марий Эл калыклан паша верым ситарыме показательже дене кокымшо верыш лектын.

Российын Паша да социальный аралтыш министерствыже 2025 ийым иктешлыме почеш калыклан паша верым ситарыме службо-влакын рейтингыштым савыктен.

Республикысе калыклан паша верым ситарыме рӱдерын пресс-службыжын палдарымыж почеш, икымше верым Волгоград область (100 балл) налын, кумшым – Омск область (98,07 балл).

«Федеральный рейтингыште кокымшо вер – пашаланна моткоч кугу ак. Ме Кадр рӱдерын услугыжо-влакым сайын пайдаланаш лиймым, кызытсе жапын йодмашыжлан келшышым, пашам кычалше кажне еҥын моштымашыжым почын ончыктышым, а пашам пуышылан  квалифицироватлыме пашаеҥым муаш полшышым ышташ тыршена», – манеш рӱдерын директоржо Артем Санников.

Маргарита ИВАНОВА.

Республикысе калыклан паша верым ситарыме рӱдерын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Верла гыч увер: Пайдалын канат

Кужэҥер районысо школлаште шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-влаклан шошо каникулым пайдалын эртараш чыла йӧн уло. 
УВЕР ЙОГЫН

Вес вуйлатыше

Марий Элын Туризм шотышто комитетшым ынде Светлана Зверева вуйлаташ тӱҥалеш. Ты должностьышто тудо Андрей Пуртовым вашталтен. Але марте чолга лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олашке «Сеҥымаш поезд» 5-7 мартыштак толеш

🚂🎗Тений Йошкар-Олашке «Сеҥымаш поезд» 5-7 мартыштак толшаш. Тиде куснылшо тоштер тудым ончаш толшо-влакым Кугу Ачамланде сарын атмосферышкыже пурта. Составыште лудаш…

