Кокымшо вер – кугу ак

Марий Эл калыклан паша верым ситарыме показательже дене кокымшо верыш лектын.
Российын Паша да социальный аралтыш министерствыже 2025 ийым иктешлыме почеш калыклан паша верым ситарыме службо-влакын рейтингыштым савыктен.
Республикысе калыклан паша верым ситарыме рӱдерын пресс-службыжын палдарымыж почеш, икымше верым Волгоград область (100 балл) налын, кумшым – Омск область (98,07 балл).
«Федеральный рейтингыште кокымшо вер – пашаланна моткоч кугу ак. Ме Кадр рӱдерын услугыжо-влакым сайын пайдаланаш лиймым, кызытсе жапын йодмашыжлан келшышым, пашам кычалше кажне еҥын моштымашыжым почын ончыктышым, а пашам пуышылан квалифицироватлыме пашаеҥым муаш полшышым ышташ тыршена», – манеш рӱдерын директоржо Артем Санников.
Маргарита ИВАНОВА.
Республикысе калыклан паша верым ситарыме рӱдерын пресс-службыжын фотожо.