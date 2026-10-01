Коктын эшеат пашам ыштат

Палынем ыле, республикыштына кугу ийготан мыняр еҥ ила? Нунылан кугыжанышна кузе полша?
Э.СУШЕНЦОВА.
Оршанке район.
Йодышлан Россий Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажын пресс-службыжо вашештен:
– Марий Элыште кугу ийготан 2,7 тӱжем наре еҥ шотлалтеш. Таче пӧлкана 90 ияш да тылеч кугурак ийготан 2276 ӱдырамаш ден 419 пӧръеҥлан пенсийым тӱла.
Кугу ийготан эн шуко еҥ – 1130 граждан – республикнан рӱдолаштыже ила, тыгодым 91 ияш ик пӧръеҥ ден 90 ияш ик ӱдырамаш кызытат пашам ыштат.
Кугыжанышна илалше еҥ-шамычлан тӱрлӧ семын полша, мутлан, 80 ийым темыше граждан-влакын шоҥгылык шотышто страховой пенсийышт дене пырля ойыралтше выплатым кок пачаш кугемден тӱла. 2026 ийыште тудо – 9584 теҥге, кок пачаш кугемдымеке, 19 169 теҥгеш погына.
Вес полыш – илалше еҥым ончымылан выплате: страховой пенсийыш 1413 теҥгем ешарат, социальныйыш – 1470 теҥгем.
Тылеч посна федеральный льготниклан шотлалтше илалше еҥ-влак социальный услуго наборлан окса выплатым, Кугу Ачамланде сарын участникше ден инвалидше, нунын тулыкеш кодшо ватышт, концлагерьын узникше-шамыч ешартыш материальный полышым тылзе еда налыт, Сеҥымаш кечылан – окса выплатым.
Маргарита ИВАНОВА.
Россий Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажын пресс-службыжын фотожо.