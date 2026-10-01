УВЕР ЙОГЫН

Коктын эшеат пашам ыштат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Палынем ыле, республикыштына кугу ийготан мыняр еҥ ила? Нунылан кугыжанышна кузе полша?

Э.СУШЕНЦОВА.

Оршанке район.

 

Йодышлан Россий Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажын пресс-службыжо вашештен:

– Марий Элыште кугу ийготан 2,7 тӱжем наре еҥ шотлалтеш. Таче пӧлкана 90 ияш да тылеч кугурак ийготан 2276 ӱдырамаш ден 419 пӧръеҥлан пенсийым тӱла.

Кугу ийготан эн шуко еҥ – 1130 граждан – республикнан рӱдолаштыже ила, тыгодым 91 ияш ик пӧръеҥ ден 90 ияш ик ӱдырамаш кызытат пашам ыштат.

Кугыжанышна  илалше еҥ-шамычлан тӱрлӧ семын полша, мутлан, 80 ийым темыше граждан-влакын шоҥгылык шотышто страховой пенсийышт дене пырля ойыралтше выплатым кок пачаш кугемден тӱла. 2026 ийыште тудо – 9584 теҥге, кок пачаш кугемдымеке, 19 169 теҥгеш погына.

Вес полыш – илалше еҥым ончымылан выплате: страховой пенсийыш 1413 теҥгем ешарат, социальныйыш – 1470 теҥгем.

Тылеч посна федеральный льготниклан шотлалтше илалше еҥ-влак социальный услуго наборлан окса выплатым, Кугу Ачамланде сарын участникше ден инвалидше, нунын тулыкеш кодшо ватышт, концлагерьын узникше-шамыч ешартыш материальный полышым тылзе еда налыт, Сеҥымаш кечылан – окса выплатым.

Маргарита ИВАНОВА.

Россий Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажын пресс-службыжын фотожо.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йӧн чылаштын икгай лийшаш

Правительстве пӧртыштӧ Александр Евстифеевын вуйлатымыж почеш Марий Элыште правопорядкым эскерыме шотышто координационный совещаний эртен. Погынышо-влак Россий Федерацийыште 2025 ий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Корнет пиалан лийже, «Йошкин кот»

Йошкин кот Корнет  пиалан лийже, «Йошкин кот» 27 июньышто Юл кундемысе технологический университетын социальный технологий факультетше негызеш погымо «Йошкин лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Евразийын йӱкшӧ»

25 март марте этномузыкант-влакын «Звук Евразии» проектышкышт ушнаш шонышо-влак деч йодмашым налыт. Участник-влакым конкурс гоч ойырат. Йодмашым 18 гыч лудаш…

Добавить комментарий