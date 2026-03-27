Кок тылзе шуйна

21 март гыч Марий Элыште «Экологий лӱдыкшӧ деч аралалтме кече-влак» акций тӱҥалын.
Ончылгоч палемдыме планышке ятыр сай паша ден мероприятийым пуртымо. Темлымашым республикысе министерстве ден ведомство, организаций-влак ыштеныт. Ик тыгай мероприятийже – ола ден посёлкылаште, яллаште эртарыме «ужар шуматкече-влак». Каныш кечылаште эҥер ден ер серлам эрыкташ, памаш кумдыклам тӱзаташ темленыт. Закондымын ыштыме торым кышкыме верлам кораҥдаш, чодырам шындаш, моло экологий акций-влакым эртараш шонат.
Республикын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыже кундемыште илыше чыла кумылан еҥым ушнаш ӱжеш.
Акцийым 1996 ий годсек эртарат. Тудо 5 июнь марте шуйна. Девизше тыге йоҥга: «Экологий – Лӱдыкшыдымылык – Илыш».
Фотом республикысе Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.