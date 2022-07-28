Кок школым чоҥен шуктат мо?

Республикыштына кок школ – Килемар районысо Кугу Памъял (80 веран) да Йошкар-Оласе «Юбилейный» микрорайонышто «Синяя птица» (825 веран) – концессий вашпидыш почеш чоҥалтеш. Но кызытеш паша «чыгынен» шогалын.
«Россий просвещений министр Сергей Кравцов дене вашлийме годым тиде йодышымат тарватыме. Сайжак огыл тыгай сӱрет мемнан дене гына огыл, моло регионлаштат вашлиялтеш. Но ответственностьым шӱкалаш ок лий, пашам ыштыман», – каласен Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев.
Марий Элын чоҥымо, архитектур да илыме вер да коммунал озанлык министрже Михаил Степанов палемден: школ-влакым чоҥымо жап шуйкалалтме шотышто ятыр гана совещанийым эртарыме, концессионер-влаклан претензиян серышым ик гана веле огыл колтымо.
Йодышым каҥашымашке видеокыл йӧн дене «Просвещений» Кудымшо концессионный компаний» ООО-н генеральный директоржо Отто Сопроненко ушнен.
Юрий Зайцев Кугу Памъял ялыште школым идалык мучаш марте чоҥен пытараш кӱштымашым пуэн. Кызыт тушто кум блокым тичмашнек нӧлтен шындыме, кок блокышто кермычым оптат, инженер сетьым шупшмо да монтажым ыштыме паша кая, тыгак стадионым чоҥаш тӱҥалме.
Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже почеш Л.СЕМЕНОВА ямдылен
Д.РЕЧКИНЫН фотожо