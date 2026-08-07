УВЕР ЙОГЫН

    Кок пачаш куатлырак лийын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Ешартыш

            Кок пачаш куатлырак лийын

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже  Звенигово районысо «АКТО» ООО-лан ешартыш энергокуатым пуэн.

Тидлан энергетик-влак 10 киловольт куатан электролинийым шупшыныт, 10/0,4 киловольт куатан трансформатор подстанцийым вераҥденыт да электровийым шотлышо приборым шынденыт. Ешартыш 254 киловаттым пуымо деч вара предприятийын чумыр куатше 500 киловаттыш погынен.

Предприятий кагаз промышленностьын тӱрыс циклжылан кӱлшӧ чыла тӱрлӧ химикатым луктеш. Кагаз ден картонын качествыштым саемдышашлан химий реагентым ончыч вес элла гыч кондымо гын, ынде  шкенан дене луктыт. Шкенан оборудований да сырьё дене. Ешартыш энергокуат утларак куатле оборудованийым кучылташ, лукмо продукцийын ассортиментшым кумдаҥдаш да лектышым нӧлталаш полша.

У да вияҥ толшо предприятийлам сетьыш технологий велым ушымаш инвестиций проектлам илышыш пурташ, республикнан экономике куатшым  кушташ йӧным ышта.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: «АКТО» ООО предприятий.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште икымше гана

  Марий Эл икымше гана  Российыште чапланыше «Умницы и умники» легендыш савырныше  интеллектуал толкыныш ушнен. Школышто тунемше-влаклан  регионысо олимпиадын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Школлан – чапле пӧлек

21 декабрьыште  республикысе икмыняр школ директорлан у автобус деч сравочым кучыктеныт. Ынде 11 район гыч тӱжемат пеле икшыве тунемме лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Порылык пазлыш» ушно!

Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыжын увертарымыж почеш, регионыштына добровольчествым (волонтёрствым) чапландарыме шот дене «Порылык пазл» увер да рекламе кампаний лудаш…

Добавить комментарий