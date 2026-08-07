Ешартыш
Кок пачаш куатлырак лийын
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже Звенигово районысо «АКТО» ООО-лан ешартыш энергокуатым пуэн.
Тидлан энергетик-влак 10 киловольт куатан электролинийым шупшыныт, 10/0,4 киловольт куатан трансформатор подстанцийым вераҥденыт да электровийым шотлышо приборым шынденыт. Ешартыш 254 киловаттым пуымо деч вара предприятийын чумыр куатше 500 киловаттыш погынен.
Предприятий кагаз промышленностьын тӱрыс циклжылан кӱлшӧ чыла тӱрлӧ химикатым луктеш. Кагаз ден картонын качествыштым саемдышашлан химий реагентым ончыч вес элла гыч кондымо гын, ынде шкенан дене луктыт. Шкенан оборудований да сырьё дене. Ешартыш энергокуат утларак куатле оборудованийым кучылташ, лукмо продукцийын ассортиментшым кумдаҥдаш да лектышым нӧлталаш полша.
У да вияҥ толшо предприятийлам сетьыш технологий велым ушымаш инвестиций проектлам илышыш пурташ, республикнан экономике куатшым кушташ йӧным ышта.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: «АКТО» ООО предприятий.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.