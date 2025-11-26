Геннадий Сабанцев.
Тыге ойла писатель, Российысе «Шинчымаш» обществын лекторжо Светлана Иконникова. Тудын дене вашлиймаш Йошкар-Оласе 15-ше номеран школышто эртен.
Тиде школ 1 сентябрьыште тӱҥалше «Лудмаш программе» проектыште сеҥыше-влак радамыш пурен. Проектым РФ Президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш «Шинчымаш» обществе РФ Просвещений министерстве дене пырля эртара. Тиде паша, кӱчыкын каласаш гын, тунемше-влакым книгам лудаш тараташ виктаралтын.
Йошкар-Оласе школышто Светлана Иконникова «Лудмаш – тиде у культур тренд» теме дене ойлен, шке илышыштыже могай книга-влак эре пырля каят, илаш полшат да пашалан кумылаҥден шогат – тидын нерген палдарен. Писатель тунемше-влакымат мутланымашке ушен. Нуно йӧратыме произведенийлашт гыч ужашлам лудыныт, тыгодым лектор деч лудмо шотышто мастарлык классым налыныт.
«Книга айдемын илышыжым вашталтен сеҥа, – палемден писатель. – Мый денем тыгайже ик гана веле огыл лийын. Кужу корнышко пеленем эртак лудаш налам. Тендан дек толмо годымат лудын тольым, Джейн Остинын «Эмма» романжым лудын пытарышым».
Светлана Иконникован книгам йӧратымыже, илыш опытшо молылынат пайдам пуа. Мутлан, Нина Зверева дене пырля самырык-влаклан «Навыки будущего» серий дене книга-влакым савыктен. Кушшо тукым тушеч шкаланже ончыкылык илышланже пеш шуко кӱлешаным налын кертеш.
«Шинчымаш» обществын лекторжо палемда: айдеме тӱрлӧ ийготыштыжо ик книгамак лудын, тудым тӱрлӧ семын акла. Шкенжымак примерлан конда. 12 ияшыж годым, Чарльз Диккенсын «Оливер Твист» романжым лудмеке, книгалан моткоч йывыртен. А 25 ияшыж годым уэш лудынат, моткоч сырен кудалтен. Оливер вет пеш орлыкан илышыште кушкын, но садак «ныжыл пеледыш» семын аралалт кодын, психологий могырым ик сусыржат лийын огыл. Тидлан ӱшанаш йӧсӧ. «Тыге книга да шкенан илыш опытна мыланна литературым веле огыл, шкенамат, йыр улшо еҥ-влакымат сайынрак умылаш полшат. Тиде – аклаш лийдыме моштымаш», – иктешлен Светлана Иконникова.
Вашлиймаш мучаште лектор кок эн чолга участниклан да школ библиотекылан «Как заработать деньги, если ты школьник» лӱман книгажым пӧлеклен.
Снимкыште:«Шинчымаш» обществын лекторжо, писатель Светлана Иконникова Йошкар-Оласе 15-ше номеран школышто вашлиймыж годым.
Фотом школын воткылже гыч налме.