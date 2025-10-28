Книга айдемым илаш туныкта

Йошкар-Олаште кумдан чапланыше россий актёр, кинорежиссёр, «Знание» Россий обществын лекторжо Алексей Чадов дене вашлиймаш-влак эртеныт.
Тыгай йӧн Йошкар-Оласе 15-ше номеран школын «Знание» Россий обществын «Чтецкие программы» грантшым сеҥен налмыжлан кӧра ышталтын. Санденак эн ончычак Алексей Чадов дене вашлиймаш лач тушто эртен. Талантан еҥ тунемше-влаклан «Лудмаш у тӱвыра тренд семын» теме дене выступленийым ыштымыж годым палемден: школышто тунемше-шамыч дене ты вашлиймаш тудын – икымше. Актёрын мутшо почеш, Российыште тудо 5-6 олаште гына эше лийын огыл.
Вашлиймаш годым сылнымут произведенийлам лудмын илышыште кӱлешлыкыштым пеҥгыдемден ойлен, А.А.Фетын почеламутшым лудын, йоча-влакын йодышыштлан вашештен, сылнын лудмо мастер классым ончыктен веле огыл, тыгак пайдале ой-каҥашым пуэн.
Алексей Чадов дене тыгаяк шокшо да оҥай вашлиймаш ты кечын Марий кугыжаныш университетыште эртен. Тушто мутланымаш «Айдемын илышыштыже книган кӱлешлыкше» темылан лийын. «Шукынжо шонат: мемнан жапыште лудмаш, кугу текстым возымаш – тошто коса гай. Мыламат «Кумло кандаш ияш сценарийым возет» каласат гын, ом ӱшане ыле, вет койыш-шоктышемжак тыгай: ик верыште кужу жап шинчен ом керт. Но кунам сценарийым возаш тӱҥалынам, тунар чот оҥайын чучын, эсогыл кораҥын кертын омыл – вуйышто сюжет нерген шонымаш гына лийын…», – палемден вашлиймаш годым актёр. Тудо студент-влаклан Лев Толстойын, Фёдор Достоевскийын да кумдан палыме моло писатель-влакын произведенийышт, тыгак, мутат уке, кинофильмлаште сниматлалтмыж нерген оҥайын каласкален. Тудым «Война», «9 рота», «Игры мотыльков», «Ночной дозор», «Своя война» фильмлаште модмыж гыч палат.
Палемдыман, Марий Элыште «Знание» Россий обществын Эскерыше советшым республикнам вуйлатыше Юрий Зайцев вуйлата.
Г.Кожевникова
Фотом «Знание» обществын пресс-службыж деч налме