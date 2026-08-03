Келшыкым ыштеныт

Таче Республикысе йоча клинический больницыште Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыж ден Тазалык аралтыш министерствыже пашам вашла ыштыме нерген келшыкым пеҥгыдемденыт.
Тиде кечынак эмлымверын конференц-залыштыже Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштер гыч кондымо «Марий тӱвыран кучен ончаш лийме тӱняже» («Трогательный мир марийской культуры») икымше инклюзивный выставочный проект пашам ышташ тӱҥалын.
Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ден тазалык аралтыш министр Владимир Гладневын документыш кидпалым пыштымышт деч вара Йоча республиканский клинический больницын тӱҥ врачше Дмитрий Груздев эмлымверлан да изи пациент-шамычлан тыгай кугу тӱткышым ойырымылан тауштен, ончерын йоча-влаклан шӱм-чон денат, капкыл денат писынрак паремаш полшымыжлан ӱшанымыжым ойлен.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.