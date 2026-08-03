Кучемыште

Келшыкым ыштеныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 15 гана онченыт

Таче Республикысе йоча клинический больницыште Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыж ден Тазалык аралтыш министерствыже пашам вашла ыштыме нерген келшыкым пеҥгыдемденыт.

Тиде кечынак эмлымверын конференц-залыштыже Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштер гыч кондымо «Марий тӱвыран кучен ончаш лийме тӱняже» («Трогательный мир марийской культуры») икымше инклюзивный выставочный проект пашам ышташ тӱҥалын.

Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ден тазалык аралтыш министр Владимир Гладневын документыш кидпалым пыштымышт деч вара Йоча республиканский клинический больницын тӱҥ врачше Дмитрий Груздев эмлымверлан да изи пациент-шамычлан тыгай кугу тӱткышым ойырымылан тауштен, ончерын йоча-влаклан шӱм-чон денат, капкыл денат писынрак паремаш полшымыжлан ӱшанымыжым ойлен.

Маргарита ИВАНОВА.

Авторын фотожо.

Лудаш темлена:
Кучемыште

Тӱвыра поянлык, йоча тазалык…

Марий Эл Кугыжаныш Погынын комитетше-влак июльысо сессийлан ямдылалтме пашан икымше туржым мучашленыт.   Латшымше сессийым 23 числаште эртараш палемдыме. лудаш…
Кучемыште

Кажнын чоныш – шочмо элым йӧратыме шӱлышым

Самырык-влакын полатыштышт «Марий Эл Республикыште шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымо нерген» теме дене парламент колыштмаш эртен. Мероприятийым Кугыжаныш Погынын лудаш…
Кучемыште

Уло мо дене ӧрыктараш

Россий парламентын ӱлыл палатыштыже ялысе туризм теме дене йыргешке ӱстел йыр мутланеныт.   «Ялысе туризм да кумдыклам вияҥдымаш: полшымо лудаш…

Добавить комментарий