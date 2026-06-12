Энергокружок
Келгын туныктен, корным рашемдат
Эртыше тунемме ийыште «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» авалтыме 20 регионышто 8-10 класслаште тунемше 795 икшывым ушен шогышо 45 «Энергокружок» пашам ыштен.
Ӱдыр-рвезе-влак тушто физикым келгын тунемыныт, электросеть комплексын пашаж дене палыме лийыныт, энергообъектлашке миен коштыныт, мастер-класслашке, викториныш да отрасльысе специалист-влак дене вашлиймашлашке ушненыт. Нунылан энергетик-влак профессийлан кумылаҥдыме 200 утла мероприятийым эртареныт.
Идалык мучаште тунемше-влак экскурсийыште, шинчымашым тергымаште, уш-акыл модмаште лийыныт. Вара торжественный линейкыште нунылан сертификатым кучыктеныт. «Россеть» группын ты проектше кеҥежым иктешлалтеш. «Энергокружокын» выпускникше-влак профиль дене келшышын тунемаш пурат да целевой договорым ыштат гын, корпоративный стипендийым налын, «Россеть» группысо компанийлаште практикым эртен да вара тушкак пашаш пурен кертыт.
«Энергокружок» – тиде тунемше-влаклан физикым радамлынрак умылен налаш да электроэнергетикым келге гыч ужаш, ончыл технологий да эллан кӱлшӧ тиде отрасльыште ӱшанлын ыштыше еҥ-влак дене палыме лияш сай йӧн. Ты проект – компанийлан ончыкылык специалист-влакым ямдылыме кӱлешан ошкыл, лач тудын гоч нуно икмыняр ий гыч электросеть комплексыш пашам ышташ толыт. Да лачак нуно лишыл ийлаште отрасльым вияҥдаш тӱҥалыт», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
«Россеть» группын «Энергокружок» проектше 2024 ий гыч илышыш пурталтеш да электросеть комплекслан ончыкылык специалист-влакым ямдылымашке виктаралтын. Тунемме программым «МЭИ» НИУ-н специалистше-влак дене пырля ямдылыме. Тудо физикым келгын тунемме дене прыляк кугыжаныш иктешлыше аттестацийлан ямдылалташ да кӱлешан профессийым ойырен налаш полша.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: «Энергокружок» нуным савырен.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.