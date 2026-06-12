УВЕР ЙОГЫН

Келгын туныктен, корным рашемдат

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Энергокружок

Келгын туныктен, корным рашемдат

Эртыше тунемме ийыште «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» авалтыме 20 регионышто 8-10 класслаште тунемше 795 икшывым ушен  шогышо 45 «Энергокружок» пашам ыштен.

Ӱдыр-рвезе-влак тушто физикым келгын тунемыныт, электросеть комплексын пашаж дене палыме лийыныт, энергообъектлашке миен коштыныт, мастер-класслашке, викториныш да отрасльысе специалист-влак дене вашлиймашлашке ушненыт. Нунылан энергетик-влак профессийлан кумылаҥдыме 200 утла мероприятийым эртареныт.

Идалык мучаште тунемше-влак экскурсийыште, шинчымашым тергымаште, уш-акыл модмаште лийыныт. Вара торжественный линейкыште нунылан сертификатым кучыктеныт. «Россеть» группын ты проектше кеҥежым иктешлалтеш. «Энергокружокын» выпускникше-влак профиль дене келшышын тунемаш пурат да целевой договорым ыштат гын, корпоративный стипендийым налын, «Россеть» группысо компанийлаште практикым эртен да вара тушкак пашаш пурен кертыт.

«Энергокружок» – тиде тунемше-влаклан физикым радамлынрак умылен налаш да электроэнергетикым келге гыч ужаш, ончыл технологий да эллан кӱлшӧ тиде отрасльыште ӱшанлын ыштыше еҥ-влак дене палыме лияш  сай йӧн. Ты проект – компанийлан ончыкылык специалист-влакым ямдылыме кӱлешан ошкыл, лач тудын гоч нуно икмыняр ий гыч электросеть комплексыш пашам ышташ толыт. Да лачак нуно лишыл ийлаште отрасльым вияҥдаш тӱҥалыт», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.

«Россеть» группын «Энергокружок» проектше 2024 ий гыч илышыш пурталтеш да электросеть комплекслан ончыкылык специалист-влакым ямдылымашке виктаралтын. Тунемме программым «МЭИ» НИУ-н специалистше-влак дене пырля ямдылыме. Тудо физикым келгын тунемме дене прыляк кугыжаныш иктешлыше аттестацийлан ямдылалташ да кӱлешан профессийым ойырен налаш полша.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: «Энергокружок» нуным савырен.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Акций: «Курымашлык полкыш» ушныза

9 майыште «Курымашлык полк» акцийыш республикыште илыше кумылан кажне еҥ ушнен кертеш. 
УВЕР ЙОГЫН

Лӱдыкшӧ лийшаш огыл

  Республик вуйлатыше Юрий Зайцев пилотдымо юж аппарат-влакым кучылтын ышталтше лӱдыкшӧ ваштареш виктаралтше йодыш-влак шотышто оперативный штабын заседанийжым эртарен. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

10 эн сай коклаште улыт

20 апрель гыч Москваште «Малая Родина — сила России» III всероссийский муниципальный форум эрта.   Мероприятийыш Марий Элын 55 лудаш…

Добавить комментарий