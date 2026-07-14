Кеч пӧртым нал, кеч…

Август кыдалне икымше йочам ыштышаш улам, сандене ава капитал дене кылдалтше икмыняр йодышем рашемдынем. Сертификатым кузе да кушто налман? Ава капиталым кунам да кушко кучылташ лиеш? Вашмутланда ончылгоч тауштем.
Е.ЯКОВЛЕВА.
Марий Турек район.
Йодышлан Россий Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше Владимир ОРЕХОВ вашешта:
– Марий Элыште кок тӱрлӧ: федеральный да региональный – ава капитал уло. Ача-аван йоча шочмым загсыште регистрироватлымышт деч вара Российын Социальный фондшо еш капиталлан сертификатым шкеак оформитла да аван (ачан) Кугыжаныш услуго порталысе личный кабинетышкыже вич кече жапыште колта.
Еш ава капитал дене жилищный кредитым (ипотекым) шӧраш, илыме верым налаш але чоҥаш палемдалтше кредит (займ) шотышто икымше взносым тӱлаш, пӧртым (пачерым) кумдаҥден уэмдаш шона гын, тидым электрон сертификатым налмыж деч вара вигак ыштен кертеш.
Тыгак, икшывын кум ийым темымыжым вучен шуктыде, йочасадыш коштмылан, школышто, колледжыште але вузышто тунеммылан, тӱшкагудышто илымылан да ешартыш шинчымашым налмылан тӱлаш лиеш. Сертификатым ешысе 25 ияш марте ийготан чыла йочалан кучылташ йӧным ыштыме.
Ава капитал гыч тылзе еда тӱлыман выплатым икшывын кум ияш лиймешкыже пуат. Тудым – 16 166 теҥгем – ешысе ик еҥлан шотлымаште доходын 33 332 теҥге деч изи улмыж годым ойырат.
Инвалидностян йочам ончышо еш ава капиталым социальный адаптацийлан: специализироватлыме сату ден услугылан – кучылташ праван.
Ӱдырамаш ава капиталым Российын Социальный фондыштыжо але кугыжаныш огыл пенсий фондышто шканже пенсийым чумыраш колтен кертеш.
Счётышто окса 10 тӱжем теҥге деч шагал кодын гын, тудым иканаште чыла налаш йӧн уло.
Йоча шочмо деч вара кум ий эртымеке, ава капиталым законодательстве дене пеҥгыдемдыме чыла цельлан кучылташ лиеш.
Ава капитал дене кылдалтше йодышда-влак шотышто иктаж умылыдымаш кодо гын, тудым ик кыл-рӱдерын 8-800-100-00-01 номеран телефонжо дене яра рашемден кертыда.
Ушештарена: федеральный ава капиталын кугытшо (икымше йочалан) – 728 921,90 теҥге
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Россий Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажын пресс-службыжын фотожо.