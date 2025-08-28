Кажне йодышлан – вашмут

Марий Элын Сайлымаш комиссийжын председательже Ирина Татаринова теҥгече Шернур районышто участковый избирательный комиссий-влаклан семинар-совещанийыште лийын.
Тушто терроризм ден пожар лӱдыкшыдымылык, кок кече шуйнышо йӱклымашын ойыртемже, тора илемлаште да йӱклаш келыштарыме верлаште огыл паша практике, УИК пӧлем-влак могай лийшаш, видеонаблюденийым ыштымаш, йӱклымашым итктешлымаш, протоколым кузе ямдылаш кӱлмӧ, ИРБ (интерактивный рабочий блокнот) дене кузе пайдаланыме дене кылдалтше йодыш-влак нерген мутланеныт.
Участник-влак тестированийым эртеныт, тыгак пӱсӧ йодыш-влакым каҥашеныт. Чыла тидыже 13 да 14 сентябрьыште лийшаш сайлымаш сайын эртыже манын ышталтын.
Любовь Камалетдинова.