Кажне ийын луктыт

Марий Эл Кугыжаныш архивыште «Марийский архивный ежегодник» тений лукмо научно-популярный журналын презентацийже эртен.

Тудым  республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене Кугыжаныш архивын пашаеҥже-влак ямдыленыт. Журналын кажне номерже регионын тӱвыра илышыштыже изи огыл событий, вет тушко ученый историк, краевед ден архивист-влакын оҥай статьялаштым пуртат. Тенийысе номерыште кызыт архив пашаеҥ-влакын шутымо пашаштлан, Шочмо элым аралышын идалыкшылан, кундемнан историйжылан, Марий Элыште Российысе историй обществын пӧлкажын пашажлан, але марте палыдыме архив документ-влаклан пӧлеклалтше материал-влакым пуртымо.

Презентацийыш Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын, Марий митрополийын еҥже, учёный историк, туныктышо, краевед, журналист-влак погыненыт. Архив документ-влак дене пайдаланыме пӧлкан тӱҥ архивистше Алексей Клёнов тенийысе ежегодникым ямдылен савыктыме паша дене палдарен. Вара журналыш статьялам ямдылыше-влак выступатленыт.

Ончыктен кодыман, журналын электрон версийжым лишыл жапыште  Марий Эл Кугыжаныш архивын официал сайтыштыже лудаш лиеш. Моло ийласе номерла денат туштак палыме лияш йӧн уло.

  Снимкыште: презентаций годым.

 Фотом архивын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

