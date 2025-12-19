Кажне ийын луктыт

Марий Эл Кугыжаныш архивыште «Марийский архивный ежегодник» тений лукмо научно-популярный журналын презентацийже эртен.
Тудым республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене Кугыжаныш архивын пашаеҥже-влак ямдыленыт. Журналын кажне номерже регионын тӱвыра илышыштыже изи огыл событий, вет тушко ученый историк, краевед ден архивист-влакын оҥай статьялаштым пуртат. Тенийысе номерыште кызыт архив пашаеҥ-влакын шутымо пашаштлан, Шочмо элым аралышын идалыкшылан, кундемнан историйжылан, Марий Элыште Российысе историй обществын пӧлкажын пашажлан, але марте палыдыме архив документ-влаклан пӧлеклалтше материал-влакым пуртымо.
Презентацийыш Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын, Марий митрополийын еҥже, учёный историк, туныктышо, краевед, журналист-влак погыненыт. Архив документ-влак дене пайдаланыме пӧлкан тӱҥ архивистше Алексей Клёнов тенийысе ежегодникым ямдылен савыктыме паша дене палдарен. Вара журналыш статьялам ямдылыше-влак выступатленыт.
Ончыктен кодыман, журналын электрон версийжым лишыл жапыште Марий Эл Кугыжаныш архивын официал сайтыштыже лудаш лиеш. Моло ийласе номерла денат туштак палыме лияш йӧн уло.
Снимкыште: презентаций годым.
Фотом архивын воткыл лаштыкше гыч налме.