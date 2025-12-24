ЙӰЛА

Кажне ийын кумдыкым тӱзатат

Светлана Носова Комментарий Материалым 53 гана онченыт

Марий Йӱштӧ Кугызан илемжым «Служение» муниципал премийлан темленыт.

 Тидын нерген шке ТГ-каналыштыже Шернур район администрацийым вуйлатыше  Александр Кугергин увертарен. Резиденций «Кумдыкым вияҥдымаш – калыкын улан илышыже» номинацийыште таҥасаш тӱҥалеш. Йӱштӧ Кугызан илемжым 2012 ийыште пашаш колтеныт. Ий гыч ийыш Кукнур селасе тӱвыра пашаеҥ-влак тудым тӱзатен толыт, экскурсий программым пойдарат. Тений гына тушко 7 тӱжем наре турист толын каен.

Премийым ойырымо шотышто эскерыше комиссийын заседанийже иктешлымашым вес ийын апрельыште ыштышаш. Тунамак Москваште сеҥыше-влакым палемдышаш улыт.

Йӱштӧ Кугызан илемыштыже.

 Светлана Носован фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА

Чоным кандараш — шӱвыр

«Кугечылан у тувыр» фестивальыште шӱвырзӧ Василий Кузнецов дене палыме лийна. Тиде акрет марий калык семӱзгар дене шоктышыжым парня денат лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙӰЛА

Калык календарьым лышташлен.

Калыкыште 4  июль Улянан кечыже семын палыме. Таче писте пеледышым погаш келшыше ик эн сай кечылан шотлалтеш. Улянан кечылан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале: 26 февраль – 3 март

Марий кумалтышын чинче тушыжо Аракам йӱмаш деч кузе утлаш? Ош Кугу Юмын вийжылан ӱшан аракам йӱмаш дечат утлаш полшен лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий