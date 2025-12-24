Кажне ийын кумдыкым тӱзатат

Марий Йӱштӧ Кугызан илемжым «Служение» муниципал премийлан темленыт.
Тидын нерген шке ТГ-каналыштыже Шернур район администрацийым вуйлатыше Александр Кугергин увертарен. Резиденций «Кумдыкым вияҥдымаш – калыкын улан илышыже» номинацийыште таҥасаш тӱҥалеш. Йӱштӧ Кугызан илемжым 2012 ийыште пашаш колтеныт. Ий гыч ийыш Кукнур селасе тӱвыра пашаеҥ-влак тудым тӱзатен толыт, экскурсий программым пойдарат. Тений гына тушко 7 тӱжем наре турист толын каен.
Премийым ойырымо шотышто эскерыше комиссийын заседанийже иктешлымашым вес ийын апрельыште ыштышаш. Тунамак Москваште сеҥыше-влакым палемдышаш улыт.
Йӱштӧ Кугызан илемыштыже.
Светлана Носован фотожо