Кажне гана изин-кугун вуча

«Марий Эл» ден «Сурт-пече» газетна-влаклан тений пелийлан возалтше-шамыч коклаште эртаралтше лотерейыште пӧлекым модын налше-влак кокла гыч иктыже – У Торъял район Кугу Руй ялыште илыше Любовь Яшметова.
Шукерте огыл ты районыш командировкыш мийышнат, призшым тудлан шканжак кучыктышна. Пӧлек утыжым кугужак огыл гынат, толмынам тунар чот вучен, тунар чот ямдылалтын! Вет мийымыланна ӱстел тич чесым поген! Но нылытын лийшашна олмеш шкетын веле улам ылят, кумылжат изиш волыш.
– Мыйже вет чыладамат унам ыштен колтынем ыле, – мане.
Тиде амал дене нунын олмешат шунен-шунен пукшаш тыршыш. А кайымем годым сийжым йокма шотеш пуэн колтыш. Пашам пырля ыштыше-влак эрлашыжым моткоч тауштен кочна. Кок газетнамат Любовь Павловна шке йолташыжланак шотла, манашат лиеш. Санденак мемнамат тыге чот пагала да акла!
– «Марий Эл» газетым мыняр ий лудам, каласенат ом керт. Моткоч шукертсек, – каласкалаш тӱҥале тудо. – Самырыкем годым мӧҥгыштӧ, Кужэҥер район Марий Шой ялыште, ачам-авам налыт ыле. Вараже, тышке марлан толмекем, пелашемын ачаже йӧратен лудеш ыле. А кунам тудо икымше ала кокымшо гана гына эртаралтше лотерейыштыда пӧлекым, мӱкшым ончаш тӱрлӧ ӱзгарым, модын налын, тылеч вара меат пелашем дене подпискым посна ышташ тӱҥалынна. Тидлан ынде кумло утла ият эртен.
«Сурт-пече» газетым лукташ тӱҥалмекына, тудланат Яшметовмыт возалтыныт. Да ты савыктышна денат але мартеат кылым кучат. Кеч ӱдырамаш ынде шкетын веле лудеш. Молан манаш гын пелашыжын ачажат ынде уке. Марийжат икмыняр ий ончыч ош тӱня дене чеверласен. Наташа ӱдырышт школым шукертак тунем пытарен да ешыж дене Йошкар-Олаште ила.
– Кузе «Марий Элым», вараже «Сурт-печым» налаш тӱҥалынна, туге манме гаяк лотерейыш ушненна, – умбакыже палдарыш лудшына. – А кунам икымше гана призым, ик мешак шыдаҥым, модын налынна, тунам кузе чот йывыртымем мут дене каласен мошташат огеш лий докан! Тиддеч вара эше мыняр гана да мо гына модылтын огыл?! Чылажым ынде шарналтенат ом керт.
Пӧлек, мутат уке, кумылым нӧлта. Но мый мо логалмылан тунар огыл, кунар пиалан-влак радамыште улмылан куанем. Санденак, квитанцийым редакцийыш колтымеке, лотерей эртаралтмым изин-кугун вучем. Тыге кажне ийын январьыште теле каныш пытымеке, кеҥежым июль тӱҥалтыш шумеке, газетын черетан номержым эре эн ончычак писын гына лаштыклен лектам – лотерей нерген серымым эскерем. Уло гын, шке фамилием кычалам. Лӱмем ужам гын, изи йочала куанем.
Но фамилийже огеш лий гынат, ойлымыж почеш, кумылжо чотшак ок воло.
– Мылам тӱҥжӧ квитанцийым колташ да иктешлымашым вучаш. Квитанцийым ом колто гын, кумылем вола. Вет тунам шкемым мыняр-гынат шылтален коштам. «Молан колтен шым шукто? Ала лотерейыште мыят сеҥышыш лектам ыле», – шонен коштам. Да тылеч вара, вес пелийлан возалтмеке, вигак колтенашак тыршем, – палдарыш пӧлекнам модын налше.
Чыным ойлаш гын, тений эртаралтше лотерейыш ушнаш Любовь Павловна изиш гына вараш кодын огыл. Яшметовмыт деке ме икмыняр ий ончычат командировкышто лийме годым пуренна да ӱдырамашын пеледышым ончен-кушташ, кидпашам ышташ йӧратымыж нерген возенна ыле. Тулеч вара тудын дене кылым кучена. Утларакше Любовь Павловна мыйым пайрем але могай-гынат сеҥымашем дене саламла, я квитанцийым кунам колташ лийме нерген рашемда.
Ты ганат тыгак лие. Январьыште кужу каныш деч вара пашашке лекмекына, тудо йыҥгыртыш да лотерей кунам лийшаш нерген йодо. «Эрла эртаралтшаш», – ойлышым. Тыге лудшына, манмыла, «пытартыш вагоныш» пурен шуктыш – веҥыже ты кечынак касвелеш квитанцийым редакцийыш конден кодыш. Да арам огыл, лектеш!
Любовь Камалетдинова
Авторын фотожо