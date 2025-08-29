«Кавасе алашам» каважат йӧратыш

Геннадий Сабанцев
Кодшо шуматкечын, 23 августышто, Морко кундемысе Ӱшӱттӱр ял шке пайремжым эртарен, тудым М.Шкетан лӱмеш марий драме театр «Кавасе алаша» мурсеман комедийже дене сӧрастарен.
Тылеч ончыч Йошкар-Оласе ДОСААФ изирак аэрошоум эртара манын увертаралтын ыле, но тудо арнян чӱчкыдын йӱр йӱрмылан кӧра шоу ок лий манын ончылгоч каласышт. А теве «Кавасе алашалан» кава чаракым ыштен ыш сеҥе – йӱр лийын огыл гаяк.
Тиде кас ты кундемысе калыклан чынже денак пайремым пӧлеклен. Спектакльым сценыште ончымо – ик шот, йӧршеш вес шот да кумыл нӧлтмаш, кунам тудым пӱртӱс помышеш ончет: артист ден ончышо-влак коклаште ик тичмаш улмо шижмаш шочеш. Артист-влак шкештат вара чон почын каласеныт: ««Шкетан лӱмеш театрым Юмо йӧратенак-йӧрата, витне.
Саламлена эше ик сеҥымашна дене! Чыла коктеланымым да тургыжланымым ончыде, чылажат моткоч сайын лекте! Кӧ мыланна полшен, кӧ ончаш толын – чылалан кугу тау лийже!»
Спектакль деч вара воткыллаште еҥ-влак дечат ятыр куанле, тауштымо возымаш лектын. Теве икмынярже:
«Браво артист-шамычлан! Пеш чот келшен! Спектакльым театрыште онченам ыле, а ынде пӱртӱс лоҥгаште ончышым! Йӧршеш вес кумыл! Тау!» (Любовь Александрова).
«Пеш кугу таум каласена тыгай сылне касым эртарымыланда. Спектакль пеш чапле! Талантан артист-влаклан, чыла полышкалыше, организатор, ялысе пашаче калыклан вуйнам савена, таза да пиалан илыш корным тыланена. Умбакыжат у, сылне спектакль-влакым шочыкташ пиал лийже, аклыше ончышыда-влак шукын лийышт». (Ирина Булыгина).
«Мылам оҥай ыле: тиде постановкым таетрыште онченам, а пӱртӱс лоҥгаште кузерак модаш тӱҥалыт? Чынже денак, йӧршеш вес сынан спектакль. Пуйто чыла тыгак лийын. Самолёт веле ок сите. Молодцы! Браво! Пӱртӱс лоҥгаште спектакльым ончыкташ – тиде моткоч оҥай шонымаш. Садлан варажым тыге шоналтышым: могай постановко дене да кушто вес гана артист-влак калыкым куандараш тӱҥалыт? Усталык корныда волгалт шогыжо, йӧратыме Шкетан театр!» (Елена Лазарева).
P.S. М.Шкетан лӱмеш марий драме театр 29 августышто у тургымжым почын – Василий Пектеевын «Колумб» драмыж почеш спектакльым ончыктен.
Фотом М.Шкетан лӱмеш марий драме театрын воткылже гыч налме.