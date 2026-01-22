Тӱткылык
«Канде тул» куандарыже гына
Телым газым шеледыше сетят да тудым кучылтшо оборудованият утларак кугу куат дене пашам ыштат, санденак газ дене аяргыме случаят чӱчкыдынрак лиеда.
Игече я йӱкшемдыме, я левештыме дене шикш кайыме ден южтарыме верат ияҥ кылмат да петырналтыт. Тӱтананыште лум шичмылан кӧра ты вер начарын шупшеш, да пӧлемыште газ оборудований ыштыме годым когарге (угарный) газ пуш погына. Тудын дене аяргаш, эсогыл колаш лиеш. Тыгайже поснак вӱд ырыктыме колонкан, йӱлалтыме чара камер улман котёлан, газым чот кучылтшо плитан пачерыште лиеш.
Когарге пуш топливе тӱрыс йӱлыдымӧ годым лектеш. Тудо вучыдымын погынен кертеш, шӱлымӧ годым писын вӱрыш логалеш да организмыште кислородлан чаракым ышта.
Когарге пуш изин улмо годымак нелылык шижалташ тӱҥалеш: чогашыл лушка, вуй савырна, пылыш мура, укшинчыкта, омо темда. А кугун улмо годым пычырик шӱлалтымак аярген колымашке шуктен сеҥа.
Марий Элыште илыше-влакын тазалыкыштым да илышыштым арален кодышашлан «Газпром газшеледымаш Йошкар-Ола» компаний тыглай, но пеш кӱлешан правилым шукташ темла:
– Пӧлемыште газ прибор ыштыме годым тушко юж пурышаш. Тидлан форточкым виш ыштыман але южтарыме вес йӧн дене пайдаланыман. Шуэн южтарыме гына ок сите, юж эре пурышаш. Тидым шотыш налдымылан кӧрак когарге пуш дене аяргат.
– Кухньысо южтарыше каналым ида петыре, мебель дене ида шойышто, пужгален ида ыште.
– Газ приборым чӱктымӧ годым кажне гана южтарыше канал гыч юж шупшмым тергыза.
– Шикш лекме да южтарыме каналым специализироватлыме организаций гыч толын тергыше-влаклан ӱшаныза.
– Кухньысо газ колонкым да газ ден парым шупшшо приборым иканаште ида чӱктӧ.
– Газ оборудованийын кузе ыштымыжым кажне ийын газовик-влаклан тергыктыман!
Лӱдыкшыдымылыкым кугемдышашлан жаплан келшыше вес йӧнат уло – угарный газ мыняр улмым тергыше автоматикан газ приборым але сигналым пуышо датчикым шындаш. Нуно, когарге пуш нормо деч шуко погынымеке, газ толмым вигак петырат.
Шкендам да йочада-влакым аралыза! Лӱдыкшыдымылык правилым шуктыза! Вучыдымо лӱдыкшӧ ситуаций годым газ службыш «04», «104» але «112» телефон дене йыҥгыртыза.
Шарныза: газ дене пайдаланыме лӱдыкшыдымылыклан кажне мутым кучышаш. Тӱткӧ лийза да шекланыза!
«Газпром газшеледымаш Йошкар-Ола».
Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: газ плитам чӱктен ида кодо.
Фотом «Газпром газшеледымаш Йошкар-Ола» деч налме.