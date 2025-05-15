«Калык почтальон» марте

Кызыт Российыште «Калык почтальон» интернет-йӱклымаш конкурсын финалже эрта.
Марий Эл гыч тушто Ольга Швецова шке вийжым терга. Моло кандидат семынак, тудо эн ончыч шкенан регионышто «Земский почтальон» конкурсышто таҥасен да сеҥышыш лектын. 10 ий наре почто пашаште тырша. Кызыт Кужэҥер район Тумньымучаш почто отделенийым вуйлата. Шуко шочшан марий ӱдырамаш тыгак шке кундемым тӱзатымаште чолгалыкым ончыкта.
Ольгалан шке йӱкдам пуаш шонеда гын, конкурсын официал лаштыкыштыже, «ВКонтакте» тӱшкаште тидым clck.ru/3Lzkmt адрес дене ышташ лиеш. А «Эн сай земский почтальон» лияш манын, конкурсыш ушнышо-влак 5 июньышто Москваште эртыше очный этапыште таҥасаш тӱҥалыт.
50 тӱжем утла еҥ марте илыман кундемласе почто отделений пашаеҥ-влаклан «Земский почтальон» профессионал конкурсым Россий Почтын полшымыж дене «Единый Россий» партий ден Ялысе молодёжын Российысе ушемже эртарат.
Светлана Носова
Фотом конкурсын воткыл лаштыкше гыч налме