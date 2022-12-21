Руслан Бушков,

кандидат исторических наук

Тронулся лёд – закончился год

Как лёд стал символом марийского Нового года?

Неутомимо

Мчится время,

Летит вперед

На всех парах.

И прошлое

Уходит в темень,

Пугливо прячется

В овраг,-

(Перевод П.Железнова)

Тошто корно курымеш

Мушкылт кайже вуд почеш, –

выразился о движении Времени марийский поэт и киноактер Йыван Кырля ( в стихотворении «Корнышто»).

В нём невольно отразилось старинное представление марийцев о смене лет с весенним таянием льда на реке и сходом снега. Их предкам казалось, что в превращениях воды и льда, льда и воды заключается символ вечности и начало года.

Одним из первых ученых, кто обратил внимание на то, когда и как марийцы отмечают новый год, был побывавший в 1733 году Казани в составе снаряженной в Санкт-Петербурге экспедиции императорской Академией наук для изучения Сибири и Дальнего Востока пребывавший на русской службе немецкий академик Герард Фридрих Миллер.

По указу царя-реформатора Петра Первого Российское государство с 1700 года жило по новому календарю, ведя отсчет «по латинскому обычаю» от Рождества Христова, отменив византийское летоисчисление «от сотворения мира», отсчитывающее год с осени, 1 сентября.

Встреченные Г.Ф.Миллером в Казани луговые марийцы, в частности «черемисский старик»-толмач, словно не ведали об этом, продемонстрировав ему полную неосведомленность по происшедшему в стране календарному нововведению. Ученый немец выдвинул даже предположение, что в большинстве луговых марийцев даже «не знают ничего, когда год начинается». В действительности они отсчитывали год по заведенному еще предками фенологическому обычаю: с весны, таяния и схода снега и льда. Потому и называли они год «ий», то есть дословно «лёд». И получивший у них распространение праздник «Уй арня», или марийская Масляница еще в недавнем отмечался ими как «Ий арня», то есть «Завершающий год неделя».

Часть привятских марийцев праздновала его при Г.Ф.Миллере уже как Шошо пайрем, то есть праздник весны, и в качестве празднества «в честь пробуждения от зимнего сна природы и обновления земли» он дошел до середины 19 века, попав в одну из первых специальных работ по марийской праздничной культуре «Очерки из быта черемис. Черемисские праздники» казанского этнографа С.К.Кузнецова, опубликованную в 1877 году в журнале «Древняя и новая Россия», и первый монографический труд по марийцам «Черемисы: историко-этнографический очерк», изданный в 1889 году профессором императорского Казанского университета И.Н.Смирновым.

«Мы не ошибемся, если отнесем весенний праздник к времени, когда только еще начинает таять снег, – заключал И.Н.Смирнов. – Чаще всего он совпадает с Пасхой».

Неслучайно и в первых печатных марийских календарях месяц март по шуму трескающегося и отрывающегося льда на реке назывался даже «рошт-тылзы», или «месяц трескания льда».

Академику Герарду Миллеру довелось стать невольным свидетелем внедрения в марийский быт светскими и церковными властями нового российского летоисчисления и принятых отмечать в стране православных праздников, в том числе связанным с новым годом Рождеством. Особую активность в этом проявляла учрежденная в Казани в 1731 году святейшим правительственным синодом по повелению императрицы Анны Иоанновны специальная комиссия новокрещенских дел, призванная «обращать иноверцев в Казанской епархии» в православную веру. Она установила среди них жесткие правила посещения церквей в «в дни недельные и в господские», в «праздники и в высокоторжественные дни», наложив запрет на народные языческие празднества.

Чтобы у надзирателей не возникало подозрений, марийцы шли на хитрость. Так, празднование ими середины зимы с почитанием покрывающих землю снежным инеем и творящих лютые морозы Покшым кугыза и Покшым кува, т.е. Деда Инея и Бабки Инейши, при чужих людях называли Васли кугыза и Васли кува, выдавая Покшым кугыза за святого Василия.

В представлении марийцев Покшым кугыза был неказистым, вредным старикашкой в валенках, бегающим с волшебным посохом по полям, тресущим седой бородой и вызывающим трескучие морозы. Он проказничал, принимая облик медведя, козла и барана. Потакала и помогала ему Бабка Инейша. Марийцы признавали в нем настоящего хозяина зимы, накрывающего поля сначала снегом, без чего не будет урожая, а затем снежной корочкой для его удержания. Потому старались его не серчать, даже ублажать сооружением снежных куч.

В пору почитания Покшым кугыза и Покшым кува приходились народные игры с ряжеными «Шорык йол», то есть «Овечья нога», прозванные так по девичьим гаданиям с подергиванием этого домашнего животного за ногу. Они шли за Васильевым днем, или началом нового года у православных. Марийцы выдавали их за святочные игры. На целую неделю его главными персонажами становились Старик со Старухой, под которыми подразумевались Покшым кугыза и Покшым кува. Они обходили деревню вместе с ряжеными и спрашивали людей, как живут те, чему радуются, умеют ли веселиться и чего ждут от будущего. Заходили посмотреть скотину во хлев, дергая ее за ногу для увеличения приплода. При этом сопровождающий их волынщик исполнял на волынке-шӱвыре аллегорические «бараньи песни».

В эту пору проходили и молодежные игры в «слепого барана – сокыр тага». Это еще было время приобщения детишек к народным сказкам, загадкам и пословицам. У марийцев существовало поверье, что их можно рассказывать и загадывать лишь зимой, когда «злые духи замерзают вместе со всей природой» и не могут навредить людям. Была даже поговорка «Нельзя рассказывать сказки, пока не ляжет снег на пень».

В действительности же марийцами начало года связывалось с тресканием льда на реке, «лёд тронулся» для них означало «начался новый год».

Приходящийся на Пасху день зажжения поминальной свечи в память родных и близких «Сорта чӱктыш» превратился в «Кугече», или «Великий день». А устраиваемый в честь почитания духа предков Семык с праздником старых людей «Тошто ен пайрем» и вовсе стал выдаваться за православный Семик, с той лишь разницей, что он означал у марийцев не седьмую неделю после Пасхи, а «утешение души» и «лад», так как выводилось из слова «семалаш», то есть «утешить душу» или «поладить», в смысле прийти к миру и согласию между живущими на земле и духами потусторонних «старых людей». В этот праздник почиталось также единение земли и воды, и после него начинались моления о ниспослании божественными силами дождей и воды под будущий урожай.

Как заметит С.К.Кузнецов в своих «Очерках из быта черемис», это породило «великую путаницу», «в которой черемисин едва ли виновен».

Сам он пришел к выводу, что перед принятием православного летоисчисления, «черемисин начало года праздновал 1 октября», подтверждение чему находил в устраиваемых луговыми марийцами благодарственных молениях за собранный урожай.

Конечно же, для того, чтобы понять суть марийских народных праздников, проникнуть в тайну их названий требовалось основательное знание марийского языка. С.К.Кузнецова и И.Н.Смирнова в этом отношении выручал Т.С.Семенов, уроженец Сернурской волости Уржумского уезда, семинарист, а затем учитель черемисского начального училища Казанской инородческой учительской семинарии, с их подачи принятый первым из марийцев в 1889 году в члены-сотрудники Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете.

Добровольный помощник С.К.Кузнецова и И.Н.Смирнова в постижении тайн марийских народных праздников Т.С.Семенов свои уточнения и соображения по ним изложил в написанном им самим этнографическом очерке «Черемисы», опубликованном в 1893 году в журнале «Православный собеседник». Среди них он выделил чисто марийские праздники и вобравшие в себя христианские элементы. Если в отношении вторых была определенность во времени проведения, по первым явно просматривалась отсутствие таких установлений.

Положить конец «великой путаницей» в отношении названий и времени проведения марийских национальных праздников, за определение их годового круга взялись марийские просветители П.П.Глезденев и В.М.Васильев, предпринявшие в 1907-1913 годах в Казани с группой патриотической марийской интеллигенции «Озаҥ мари» («Марийцы Казани») издание первых печатных марийских календарей-альманахов.

Об этом ими было публично сказано на состоявшемся 15-25 июля 1917 года в городе Бирске Уфимской губернии Первом Всероссийском съезде мари, где они заявили о возобновлении издания печатных марийских календарей. Одобрение съезда вызвало намерение помещать в них сведения о марийских национальных праздниках и времени их проведения.

Делегаты съезда приняли резолюцию с пожеланием уже приступившим к сбору материалов для марийского календаря-альманаха на 1918 год П.П.Глезденеву и В.М. Васильеву обосновать по «древним преданиям» «время праздников мари», с учетом особенностей их проведения «на местах». Активным радетелем их установления проявил себя на съезде делегат от марийцев Черемисско-Турекской волости, гласный Вятского губернского земского собрания В.К. Делянов. Оказалось, что им уже предпринималась такая попытка при составлении календаря проведения молений для сторонников возрождения древнейших обычаев марийского язычества в Уржумском уезде.

Едва приступив к подготовке марийского календаря-альманаха на 1918 год, П.П.Глезденев и В.М.Васильев, а также откликнувшиеся на их добрую затею добровольные помощники, в частности сотрудники и авторы начавшейся издаваться тем летом в Казани по решению этого же съезда всемарийской газеты «Ӱжара» («Заря»), обнаружили в среде национальной интеллигенции и духовных лиц такое различие мнений по поводу марийских праздников, что предпочли повременить с введением задуманной им рубрики «Мари пайрам» («Марийский праздник»). Для них самих оказалось проблематичным установить «точные промежутки времени» между праздниками и выделить самый главный из них во «всём годовом круге».

И марийский календарь-альманах на 1918 год вышел в свет, как и предыдущие, на 1907-1913 годы, без ссылок на празднества марийского народа, правда, с учетом перехода страны согласно принятого новой властью – Советом Народных Комиссаров – 24 января 1918 года «Декрета о введении в Российской республике западноевропейского календаря» на новое летоисчисление.

Новая власть установилась в стране в конце 1917 года. И уже при взявших ее в свои руки большевиках 6-14 июня 1918 года в Казани по созыву учрежденного зарождающейся национальной интеллигенцией Центрального союза мари прошел Второй Всероссийский съезд мари, где по инициативе сотрудника газеты «Ӱжара» Д.И.Адаева (Метри) вновь был поднят вопрос о включении национальных праздников в марийские календари [11,с.165]. Делегаты съезда высказались на необходимость их согласования с марийскими духовными лицами, намеревавшимися собраться в сентябре того года в городе Бирске Уфимской губернии на Первый Всероссийский религиозный съезд мари. Но все планы спутала развернувшаяся вскоре в стране гражданская война, и созвать их не удалось, пришлось отложить затею до лучших времен. Всю ответственность за включение национальных праздников в готовящийся к выпуску марийский календарь-альманах на 1919 год пришлось взять на себя В.М.Васильеву. Марийский календарь-альманах на 1919 год вышел тиражом в три тысячи экземпляров, и в нем впервые были отмечены: 1-8 января ( У ий тылзе) – Шортйол, 17 февраля (пургуж тылзе) – Мунчалтыш пайрам, 10-11 апреля (вюд-шор тылзе) – Кечыла (Кугече, Куэче), 15 мая (ага тылзе) – Аҥа пайрам, 25 мая (ага тылзе) – Семык, 25 июля — Кугу Кугарня пайрам, 1-3 октября (Покро тылзе) – Кугу Кюсо кумалтыш.

Так, наконец, претворилось в жизнь решение Первого Всероссийского съезда мари в отношении включения национальных праздников в марийский календарь. При этом определился и праздник, «по которому составился бы и весь годовой круг» их – это Шорык йол, или Шорт йол, названный так В.М.Васильевым и его помощниками по характерному хрусту январского снега «шорт». По наличию этого снега на полях определялось, какими будут весенние воды под будущий урожай.

После запрета 17 декабря 1918 года созданным при Народном комиссариате национальностей РСФСР Центральным отделом мари во главе с Н.А.Алексеевым деятельности «ввиду ненадобности для трудящихся» Центрального союза мари, объединения газеты «Ӱжара» («Заря») с начавшей выходить в Казани на деньги советских властей газетой «Йошкар кече»(«Красный день») издание календарей, как и книг и газет на марийском на языке всецело перешло в ведение Центрального отдела мари при Наркомнаце РСФСР. При нем был создан специальный переводческо-издательский подотдел, где В.М.Васильеву предложили должность переводчика. Ему отвели роль помощника в подготовке марийского календаря на 1920 год. Ответственные за его выпуск сотрудники Центрального отдела мари и редакции газеты «Йошкар кече» решили издать его не в виде альманаха, а справочного издания с подзаголовком «советский календарь на марийском языке». Остается только удивляться, как В.М.Васильеву удалось включить в него как бы справочный материал «Марий пайрам-шамыч» (Марийские праздники») и обозначить даты их проведения вплоть до 1927 года.

На 1920 год им были выделены следуюшие народные праздники: Шорт йол – 21 января; Уй арня (мунчалтыш) – 16 февраля; Кугече (кэчыла) – 8-9 апреля; Ага пайрам – 13 мая; Сэмык (сэмын) – 23 июня; Кугу кугарня – 23 июля; Кугу кюсо-тюня кумалтыш – 29, 30 сентября, 1 октября.

Со стороны В.М.Васильева это был очень смелый поступок, ведь по одной этой публикации его можно было обвинить в приверженности к прошлому.

А на самом видном месте в календаре красовались красные праздники: 1 января – новый год; 22 января – день «9 января 1905 года», 12 марта – низвержение самодержавия; 18 марта – день Парижской коммуны; 1 мая – день Интернационала; 7 ноября – день пролетарской революции. В 1923 году к ним в выпущенном после двухлетнего перерыва из-за финансовых трудностей редакцией газеты «Йошкар кече» первом марийском календаре Марийской автономной области на 1923 год добавился как национальный праздник «День открытия МАО» 1 марта, установленный в честь образования автономии марийского народа.

11 мая 1923 года, Президиум Марийского облисполкома принял постановление: «Продолжить, начиная с 1923 г., праздник «Йошкар пеледыш пайрем», начало которому положили трудящиеся Сернурского кантона. Объявить этот праздник народным революционным днем трудящихся Марийской автономной области». Днем его празднования был установлен «первый день народного праздника «Семык», объявлявшийся «нерабочим по всей области» [2, с.291]. «Йошкар пеледыш пайрем» с датой его проведения 20 июня вошел в календарь МАО на 1929 год, изданный Марийским книжным издательством. Но вскоре проведение этого праздника из-за начавшейся волны якобы разоблачений «буржуазных националистов» свернулось, даже прекратилось, и он был вычеркнут уже из календаря МАО на 1930 год. Ответственный секретарь Марийского обкома ВКП (б) Ч. И. Врублевский высказывался заменить его новым праздником, придать ему политический характер, для использования в мобилизации масс на строительство социализма. А 27 января 1936 г. последовало решение бюро обкома о признании «целесообразным празднование связанного с началом весенних полевых работ марийского праздника «Ага пайрем», приспособив его к колхозным условиям».

Но и это торжество с распространившимся вскоре проведением годовщин образования Марийской АССР было предано забвению.

Возродился Пеледыш Пайрем как национальный праздник в 1965 году , а 2022 году получил статус официального государственного праздника Республики Марий Эл. Для марийского народа Пеледыш пайрем превратился в любимый и главный праздник, причудливо соединивший в себе черты отмечаемых и поныне Агавайрама и Семыка. Он является теперь для марийцев символом национального и культурного возрождения, служит своеобразным культурным кодом Республики Марий Эл.

Сегодня во все марийские календари обязательно включаются даты проведения отмечаемых и теперь народом Шорыкйола, Агавайрама, Семыка, Сӱрема. В традицию превратилось проведение недели Шорыкйола с ряжеными и девичьими гаданиями в празднование Нового года 1 января. И теперь новогодние праздники действительно превратились в «черемисский карнавал», как отзывался о Шорыкйоле один из первых исследователей марийских народных праздников казанский этнограф С.Кузнецов.

В марийских календарях в конце 1930- х гг. появились рисунки с новыми новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой. На марийский лад их прозвали Йӱштӧ Кугыза и Лумӱдыр. Они сменили почитаемых ранее марийского Покшым кугыза и Покшым кува.

Марийцы чтут свои праздники, ведь они – живой элемент национальной культуры. Они гордятся, что сумели сохранить их и не дали исчезнуть во времени. В этом есть и заслуга марийских просветителей П.П.Глезденева и В.М.Васильева, зачинателей выпуска печатных марийских календарей- альманахов и включения в них национальных праздников.

Фото С.Пехметовой