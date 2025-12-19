Аралтыш
Кайыклан лӱдыкшӧ ынже лий
Республикысе электросеть комплекс объектлаште кайык-влаклан лӱдыкшӧ ынже лий манын, «Мариэнерго» ий еда аралтыш пашам шукта.
Шулдыран йолташна-влак кугу токан электровоштырыш шичмышт годым уда лийшашым огыт шиж да эҥгекыш логалыт. Сандене энергетик-влак тыгай линийыште кайыклам аралыше устройствым шындат. Поснак нунын куснен толмо да пыжашым оптымо верышт лишне тидлан тӱткыш ойыралтеш.
Энергообъект-влак ӱшанлын ыштышт да вучыдымо ситуаций ынже лий манын, тений 6-110 киловольт куатан электролинийлаште кайыкым аралыше тӱжем утла устройствым вераҥдыме. Тыгай пашам чыла районышто шуктымо.
«Тиде кӱлдымӧ сомыл огыл. Да тудо кайыкым аралышашлан веле огыл, энергообъект-влак ӱшанлын ыштышт манынат кӱлеш. Тыге гына электросетьыште тул йӧралтме деч утлаш лиеш», – каласен «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Снимкыште: кайыкым аралыше устройство шындалтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.