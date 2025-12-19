УВЕР ЙОГЫН

Кайыклан лӱдыкшӧ ынже лий

Юрий Исаков Комментарий Материалым 34 гана онченыт

Аралтыш

Республикысе электросеть комплекс объектлаште кайык-влаклан лӱдыкшӧ ынже лий манын, «Мариэнерго» ий еда аралтыш пашам шукта.

Шулдыран йолташна-влак кугу токан электровоштырыш шичмышт годым уда лийшашым огыт шиж да эҥгекыш логалыт.  Сандене энергетик-влак тыгай линийыште кайыклам аралыше устройствым шындат. Поснак нунын куснен толмо да пыжашым оптымо верышт лишне тидлан тӱткыш ойыралтеш.

Энергообъект-влак ӱшанлын ыштышт да вучыдымо ситуаций ынже лий манын, тений 6-110 киловольт куатан электролинийлаште кайыкым аралыше тӱжем утла устройствым вераҥдыме. Тыгай пашам чыла районышто шуктымо.

«Тиде кӱлдымӧ сомыл огыл. Да тудо кайыкым аралышашлан веле огыл, энергообъект-влак ӱшанлын ыштышт манынат кӱлеш. Тыге гына электросетьыште тул йӧралтме деч утлаш лиеш», – каласен «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Снимкыште: кайыкым аралыше устройство шындалтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

