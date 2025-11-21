ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кӱлешан ойпидыш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 31 гана онченыт

Республикысе 11 тунемме вер (кок вуз, 9 техникум ден колледж) ден Марий Эл Избирком коклаште вашкыл ойпидышым ыштыме.

«Мемнан самырык тукымын права культурыштым нӧлталаш тиде кулешан ошкыл, молан манаш тунемме вер-влакын тиде пашаште рольышт ик эн тӱҥ. Лач нуно шинчымашым пуышо да чолга, ответственный граждан-влакым ончен куштышо рӱдер улыт», – каласен Марий Эл Образований да науко министр Лариса Ревуцкая.

Ойпидыш дене келшышын кугу тӱткыш волонтёр толкыным вияҥдымылан ойыралташ тӱҥалеш. Самырык-влак поро кумыл пашаш ушнымо, чолга гражданский позицийым ончыктымо дене пырля сайлымаш годым сайлыше-влаклан полышым пуэн кертыт. Тыгак ӱдыр-рвезе-влаклан избирательный право дене конкурсыш, викториныш, олимпиадыш ушнаш йӧн лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Школ илыш: Лӱмгечылан чапле пӧлек

Килемар поселкысо  школлан 115 ий темме лӱмеш тений тудым капитально олмыктеныт. Тидын дене туныктышо ден тунемше-влакым саламлаш кодшо изарнян лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

«Эше йӱла окнаште тул»

Пургыж тылзын 18-ше кечыже. Уремыште поран, лумым пӱтырен, кавашке кышкылтеш, а Изи Какшан сер ӱмбалне верланыше В.Х.Колумб лӱмеш Республикысе лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемше-влак таҥасат

10 январьыште республикыштына школышто тунемше-влаклан общеобразовательный предметла дене Россий кӱкшытан олимпиадын регионысо этапше тӱҥалын. Эртыше ийла семынак шинчымашым тергымаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий