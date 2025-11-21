Кӱлешан ойпидыш

Республикысе 11 тунемме вер (кок вуз, 9 техникум ден колледж) ден Марий Эл Избирком коклаште вашкыл ойпидышым ыштыме.
«Мемнан самырык тукымын права культурыштым нӧлталаш тиде кулешан ошкыл, молан манаш тунемме вер-влакын тиде пашаште рольышт ик эн тӱҥ. Лач нуно шинчымашым пуышо да чолга, ответственный граждан-влакым ончен куштышо рӱдер улыт», – каласен Марий Эл Образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Ойпидыш дене келшышын кугу тӱткыш волонтёр толкыным вияҥдымылан ойыралташ тӱҥалеш. Самырык-влак поро кумыл пашаш ушнымо, чолга гражданский позицийым ончыктымо дене пырля сайлымаш годым сайлыше-влаклан полышым пуэн кертыт. Тыгак ӱдыр-рвезе-влаклан избирательный право дене конкурсыш, викториныш, олимпиадыш ушнаш йӧн лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме