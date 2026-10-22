Йылмына шуко, но ме ик калык улына…

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева Россий президент пелен Калык-влак кокласе вашкыл шотышто советын заседанийыштыже Марий Эл дене палдарен.
Российысе марий-влакын федерал калыкле-тӱвыра автономийжым вуйлатыше Лариса Яковлева – ты Советын еҥже. Кугыжаныш Думышто Российыште этнотӱвырам да шуко йылман улмым арален кодымо йодыш дене советын комиссийжын заседанийже эртен.
Каҥашыме йодыш кугыжанышын тӱҥлан шотлалтше руш калыкын этнографийжым тӱрлӧ шӧрын гыч шымлымылан пӧлеклалтше шанче шымлымаш программе дене кылдалтын. Ты паша Россий Федерацийын 2036 ий марте кугыжаныш национальный политикыжын стратегийжым илышыш шыҥдарыме кышкарыште шукталтеш.
Заседанийыште поснак кугу тӱткышым Донбасс ден Российын у регионлаштыже этнотӱвыра ситуацийлан да интеграционный процессын вияҥмыжлан ойыреныт.
«Тӱрлӧ йылман улмынам арален кодымаш, руш йылмым вияҥдымаш – тиде тӱвыра политикын йодышыжо гына огыл, Российын национальный лӱдыкшыдымылыкшӧ да граждан-влакын ваш келшен илымыштлан негыз. Мемнан элна лачшымак шуко тӱрлӧ калыкын икоян улмыж дене виян. Руш йылме чыла калыкым Российысе ик нацийыш ушышо духовный негызлан шотлалтеш. Тидын годым кажне калыкшын – марий, татар, чуваш але весе лийышт – шке йылмыжым, йӱлажым да ойыртемалтме сынжым арален кодаш условийже лийшаш. У регионлаште тидын шотышто поснак тӱткӧ лийман. Тушто илыше чыла калыкын ойыртемыштым арален кодаш йӧным ыштышаш улына. Тиде пашаште мыланна шанчызе-шамычлан эҥертыман, вет нуно этнотӱвыра процесс-влаклан чын акым пуэн да тидын дене вуйлатыше-шамычлан шонен ыштыме пунчал-влакым лукташ полшен кертыт», – палемден Лариса Яковлева каҥашыме йодыш шотышто комментарийым пуымыж годым.
Тиде кечынак Россий президентын администрацийжым вуйлатышын икымше алмаштышыже Сергей Кириенко Россий Федераций президент пелен Калык-влак кокласе кыл шотышто советын заседанийжым эртарен. Каҥашыме ик йодышыжо 2026 ийыште Российысе калык-влакын икоян улмыштым пеҥгыдемдымашке надырым пыштымылан Россий президентын премийжылан кандидатурым темлыме дене кылдалтын. Йӱклымаш шолып эртен. Тудын иктешлымашыжым Россий президент Владимир Путинлан пеҥгыдемдаш колтеныт. Йӱла почеш, премий дене палемдалтшын лӱмжым Калык-влакын икоян улмо кечын увертарат.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.