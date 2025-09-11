Туризм

Йошкар–Олаште мыняр пырыс уло?

Светлана Носова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Маристатын специлистше-влак марий рӱдолаштына мыняр пырыс скульптур улмым рашемденыт.

Теве нуно улыт:

Ола покшелне олымбалне шинчыше той гыч Йошка пырысым ужына, тораштак огыл Йошка пырыс авам – Йошка пырысын пелашыжым – да пеленже ӧрышан тыгаяк «кавалерым», вокзал воктене – путешественнице пырысым, Г.Константинов лӱмеш руш кугыжаныш драме театр воктене – Изи чебурек пырысым, Скандинав коштмаш тоштер очылно – пырысиге-чемпионым, Складской уремыште – Мостик лӱман пырысигым, Сомбатхейыште – смокингым чийыше  очкиан пырысым.  

Нине радамыш Пырыс ешын шым шочшыжым ушыман: рӱдӧ каныме паркыште – мороженныйым кочшо Ирискам, Изи Какшан эҥер серыште – колызо Барсикым, Историй тоштер пелен – фотограф Васькам, Э.Сапаев лӱмеш опер да балет театр ончылно – балерина Бусинкам, Кӱртньыгорно вокзал пашаеҥ-влакын скверыштышт — Дымкам, Благовещенский башне дене – музыкант Мурзикым да Сбербанкыш пурымаште – финансист Карлым. Чылаже 15 пырыс погына.

