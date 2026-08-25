УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште «Кардиопатруль» пашам ыштен

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Марий Элым вуйлатышын «Таза республик» проектше почеш 21 да 22 августышто Йошкар-Олаште куснылшо «Тазалык пункт-влак» пашам ыштеныт.

 

Кугарнян медик-влакын бригадышт калыкым «Акварель» ужалыме рӱдер воктене, шуматкечын Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште вашлийын.

 

Ты гана «Кардиопатруль» акций эртен. Тудо «Единый Россий» партийын депутатше-влакын темлымашышт да регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш лийын. Консультаций да тазалыкын тӱҥ показательже-влакым писын тергыме деч посна кумылан-влак шӱм-вӱргорно чер лийын кертме шотышто скринингым эртеныт да ЭКГ-м ыштеныт.

 

Марий Эл Тазалыкым аралыме министерствыште ушештарат: тергымаш ончылгоч возалтде эртаралтеш. Тиде арнян куснылшо пункт-влак Ширяйково микрорайонышто, «Планета» ужалыме рӱдер воктене да Ната Бабушкина лӱмеш скверыште пашам ышташ тӱҥалыт.

 

Фотом «Единый Россий» партйын Марий Элысе

пӧлкажын воткыл лаштыкше гыч налме. 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кугыжаныш учебникым ямдылат

  Россий Просвещений министерстве школ-влаклан единый кугыжаныш учебник-влакым ямдылыме пашам умбакыже шуйна. «Кугыжаныш учебник-шамыч – элнан единый образовательный кумдыкшын лудаш…
ПАТЫРЛЫК УВЕР ЙОГЫН

Курымашлык подвигшым шарнен

Марий кундемеш шочын-кушшо, Кугу Отечественный сарыште лӱддымылыкым ончыктышо партизанке Ольга Тихомирован шочмыжлан 6 июльышто 100 ий темеш. Йошкар-Оласе 2-шо лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Уэмден олмыктат

Марий Турек кундемыште – кок школым «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш Марий Турек районышто кок тунемме верым капитально олмыктат. лудаш…

Добавить комментарий