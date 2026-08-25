Йошкар-Олаште «Кардиопатруль» пашам ыштен

Марий Элым вуйлатышын «Таза республик» проектше почеш 21 да 22 августышто Йошкар-Олаште куснылшо «Тазалык пункт-влак» пашам ыштеныт.
Кугарнян медик-влакын бригадышт калыкым «Акварель» ужалыме рӱдер воктене, шуматкечын Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште вашлийын.
Ты гана «Кардиопатруль» акций эртен. Тудо «Единый Россий» партийын депутатше-влакын темлымашышт да регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш лийын. Консультаций да тазалыкын тӱҥ показательже-влакым писын тергыме деч посна кумылан-влак шӱм-вӱргорно чер лийын кертме шотышто скринингым эртеныт да ЭКГ-м ыштеныт.
Марий Эл Тазалыкым аралыме министерствыште ушештарат: тергымаш ончылгоч возалтде эртаралтеш. Тиде арнян куснылшо пункт-влак Ширяйково микрорайонышто, «Планета» ужалыме рӱдер воктене да Ната Бабушкина лӱмеш скверыште пашам ышташ тӱҥалыт.
Фотом «Единый Россий» партйын Марий Элысе
пӧлкажын воткыл лаштыкше гыч налме.