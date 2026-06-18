Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Эльмира Усова – «Могай пиал»
- Людмила Конакова – «Колышт тудын йӱкшым»
- Геннадий Васильев, Таисия Смирнова – «Шарнымаш кас»
- Ксения Смородинова, Мария Егошина – «Ом вучо»
- Наталья Богданова – «Кертат чыла сеҥен»
- Саша Иванов – «От мондалт»
- Володя Матвеев – «Ӱдырем»
- Анита Феоктистова – «Тылат»
- Йорга Каче – «Тый пӧртылат»
- Валерий Шамов – «Уна семын толына тӱняшке»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Йӧратымаш нерген мура
Йорга Каче – Марий Турек район Кугу Карлыган ялын эргыже Павел Филипповын сценыш лекме лӱмжӧ.
Павел изинекак усталык шӱлышан кушкын, верысе «Ӟардон» удмурт фольклор ансамбльыш коштын. Ялысе школ деч вара Медведево район Руэм посёлкысо шуко профилян лицей-интернатыште, Озаҥ оласе федерал университетыште да Россий Федераций виктер пеленысе Моско финанс университетыште тунемын. Ятыр ий элнан рӱдолаштыже илен. Шочмо кундемыш 2022 ийыште пӧртылын.
Москош кайымыж деч ончыч гармоньым шокташ тунемын, рушла, удмуртла да татарла мурен. Изиш варарак марла мураш тӱҥалын.
Кызыт репертуарже тӱрлӧ темым тарватыше муро-влаклан поян. Мурылан мутшо ден семжымат коклан шкежак воза. 2015 ий гыч «Чоным почын мурена» проектын чолга участникше.
– «Тый пӧртылат» мурем йӧратымаш нерген. Мутшым Христина Александрова серен, а семжым Денис Семёнов келыштарен, – каласыш мурызо, уста гармоньчо.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме