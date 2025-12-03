МАРИЙ ЙӰЛА

«Йомак корно дене»

Светлана Носова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

Телын толын да Марий Йӱштӧ Кугызан илемыштыже угыч «Йомак корно» почылтын.

Кеч игечыже телымсе огыл, лумжат возын да шулен каен, но Йӱштӧ Кугыза дене вашлияш шонышо-влак Шернур район Кукнур кундемын юзо кугыжанышышкыже вашкат. Ноябрьын пытартыш каныш кечылаштыже гына кныл тӱшка миен.

Эртыше кечылаште эше вес сай уверат тольо. Марий Элыште  «Ял шотан кумдыкышто верланыше эн сай тӱвыра учреждений» конкурс иктешлалтын. Тудым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыже эртарен. Идалык мучко шуктымо пашам иктешлымеке, ик  сеҥышыжлан Йӱштӧ Кугызан илемжым шотленыт.

 Амал деч посна огыл. Кодшо тургымышто 1 декабрь гыч март мучаш марте гына илемыш 11 тӱжем наре турист толын каен! А тенийлан теле мучкылан йодмаш ончылгоч ситышын пурен.

Фотом марий Йӱштӧ Кугызан воткыл лаштыкше гыч налме


