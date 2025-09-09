Йодыш – вашмут: Чотышт шукемеш?

Пытартыш жапыште шордым Йошкар-Ола уремыштат чӱчкыдынак шордым ужаш лиеш. Тыгай сӱретше ала чотышт шукемме дене кылдалтын?
А.Морозова.
Йошкар-Ола.
Марий Элын Янлык тӱня департаментшын специалистше-влак увертарат: республикыште ир янлыкым шотлымо тенийысе маршрут учёт почеш кундемыштына 8864 шордо уло. Тошто учёт-влакым ончалаш гын, 2020 ийыште 6600 лийын, 2024 ийыште – 7800. Тидыже нунылан илаш сай экологий условий улмо нерген палдара. Эшежым кугыжаныш инспектор-влак янлык-влаклан кочкаш ситарыме базымат эскеренак шогат.
Чынжымак, нунын чотышт кушкын толеш. Специалист-влакын палемдымышт почеш, тыгай сӱрет 2028-2029 ийла марте лийшаш. Самырык шордо-влак ик презым ыштат гын, варарак коктымат конден кертыт.
А кызыт шордын коштмо жапше тӱҥалын. Тиде пагытыште департамент нуным сонарлаш разрешенийым пуэн. Сонарлыме пагыт 1 гыч 30 сентябрь марте шуйна. Санденак чодыраште узо шордо-влакын йоҥыжмыштым але эҥырымыштымат колаш лиеш. Нуно ава шордо-влакын тӱткышышт верч кредалытат. Тидлан кӧра чодыра аланыште тошкен пытарыме кумдыкым, йыгалт пытыше пушеҥге йытырымат ужаш лиеш. Янлык тӱням эскерыше-влакын палемдымышт почеш, коштмо годым шордо-влак тӱткышым йомдарат, корнышкат кудал лектыт, сандене водитель-влаклан поснак тӱткӧ лийман.
Чылаже 62 узо шордым сонарлаш разрешенийым пуымо, тидыже палемдыме квотын 15 процентше деч шагалрак.
Снимкыште: Йошкар-Оласе шыл комбинат кумдыкышто теве тыгай сӱретымат ужаш лиеш.
Светлана Носован фотожо.