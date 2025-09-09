КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ"

Йодыш – вашмут: Чотышт шукемеш?

Светлана Носова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

Пытартыш жапыште шордым Йошкар-Ола уремыштат чӱчкыдынак шордым ужаш лиеш. Тыгай сӱретше ала чотышт шукемме дене кылдалтын?

А.Морозова.

Йошкар-Ола.

Марий Элын Янлык тӱня департаментшын специалистше-влак увертарат:  республикыште ир янлыкым шотлымо тенийысе маршрут учёт почеш кундемыштына 8864 шордо уло.  Тошто учёт-влакым ончалаш гын, 2020 ийыште 6600 лийын, 2024 ийыште – 7800. Тидыже нунылан илаш сай экологий условий улмо нерген палдара. Эшежым кугыжаныш инспектор-влак янлык-влаклан кочкаш ситарыме базымат эскеренак шогат.

 Чынжымак, нунын чотышт кушкын толеш. Специалист-влакын палемдымышт почеш, тыгай сӱрет 2028-2029 ийла марте лийшаш. Самырык шордо-влак ик презым ыштат гын, варарак коктымат конден кертыт.

 А кызыт шордын коштмо жапше тӱҥалын. Тиде пагытыште департамент нуным сонарлаш разрешенийым пуэн. Сонарлыме пагыт 1 гыч 30 сентябрь марте шуйна. Санденак чодыраште узо шордо-влакын йоҥыжмыштым але эҥырымыштымат колаш лиеш. Нуно ава шордо-влакын тӱткышышт верч кредалытат. Тидлан кӧра чодыра аланыште тошкен пытарыме кумдыкым, йыгалт пытыше пушеҥге йытырымат ужаш лиеш. Янлык тӱням эскерыше-влакын палемдымышт почеш, коштмо годым шордо-влак тӱткышым йомдарат, корнышкат кудал лектыт, сандене водитель-влаклан поснак тӱткӧ лийман.

Чылаже 62 узо шордым сонарлаш разрешенийым пуымо, тидыже палемдыме квотын 15 процентше деч шагалрак.

Снимкыште: Йошкар-Оласе шыл комбинат кумдыкышто теве тыгай сӱретымат ужаш лиеш.

Светлана Носован фотожо.

