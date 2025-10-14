Йодмыштым шуктен кертыт

УВЕР ЙОГЫН

Килемар районысо Арде профессиональный да Марий Турек ялозанлык механизаций техникумлаште у мастерской-влакым почмо.

Тыгай мастерской-влакым «Самырык да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный проектшым шыҥдарыме кышкарыште почмо. Арде профессиональный техникумышто автомашинам, кузовым ачалыме, сварке технологий мастерской-влакым пойдараш республикнан бюджетше гыч 11,8 миллион теҥгем колтымо. Тыште 10 у паша верым почмо, жаплан келшыше 38 оборудованийым налме.

Марий Турек ялозанлык механизаций техникумышто «Ялозанлык машинам эксплуатироватлымаш да ачалымаш» тунемме-производственный комплексым почмо. Студент-влак тунемын веле огыл, тыгак предприятий-партнер-влакын заказыштым шуктен кертыт. Комплексым пойдараш 18,3 миллион теҥгем ойырымо.

Тений республикыштына куд тыгай тунемме-производственный комплексым почмо. Нуно чоҥымо пашам, металлообработкым, ялозанлык техникым ачалыме да моло сферым авалтат.

Фотом Марий Турек ялозанлык механизаций техникумын воткыл лаштыкше гыч налме.  

 

 

