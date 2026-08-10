5-9 августышто Москва областьыште эртыше «Йоча жапын шулдыржо» еш фестивальыш Марий Эл гыч кок еш ушнен.
«Орлята России» программе уло элна гыч 120 ешым иквереш чумырен. Республикна гыч фестивальыште Йошкар-Оласе 9-ше №-ан школ гыч Ксения ден Светлана Волжанинамыт да Морко район Шеҥше школ гыч Снежана Ефимова ден Виктор Лебедев лийыныт.
Вич кече жапыште погынышо-влаклан «Орлята России» программе нерген ккаласкаленыт, профилян специалист-влак дене вашлиймашым, экскурсийым эртареныт. Тыгак участник-шамычлан усталык проектым ямдылымашке ушнаш, мастерскойлаште усталыкым ончыкташ йӧн лийын.
Феставль «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш эртаралтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.