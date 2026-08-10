ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Йоча жапын шулдыржо»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 43 гана онченыт

 

5-9 августышто Москва областьыште эртыше «Йоча жапын шулдыржо» еш фестивальыш Марий Эл гыч кок еш ушнен.

 

«Орлята России» программе уло элна гыч 120 ешым иквереш чумырен. Республикна гыч фестивальыште Йошкар-Оласе 9-ше №-ан школ гыч Ксения ден Светлана Волжанинамыт да Морко район Шеҥше школ гыч Снежана Ефимова ден Виктор Лебедев лийыныт.

Вич кече жапыште погынышо-влаклан «Орлята России» программе нерген ккаласкаленыт, профилян специалист-влак дене вашлиймашым, экскурсийым эртареныт. Тыгак участник-шамычлан усталык проектым ямдылымашке ушнаш, мастерскойлаште усталыкым ончыкташ йӧн лийын.

Феставль «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш эртаралтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН ЭКОЛОГИЙ

Кок тылзе шуйна

 21 март гыч Марий Элыште «Экологий лӱдыкшӧ деч аралалтме кече-влак» акций тӱҥалын. Ончылгоч палемдыме планышке ятыр сай паша ден лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кугу паша вуча

Тӱнямбал экономике форум Кугу паша вуча Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев XXVIII Петербург тӱнямбал экономике форумышто республикнан делегацийжым вуйлата. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Изижат, кугужат, ялысыжат, оласыжат ушненыт

28 ноябрьыште Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште «Радуга возможностей» ончер пашам ышташ тӱҥалын. Инвалид-влакын декадыштлан пӧлеклалтше ончерым тоштер ден Марий лудаш…

Добавить комментарий