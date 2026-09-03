Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Александр Марков – «Лыве гай»
- Таисия Смирнова, Антонида Новосёлова – «Мошто куанен»
- Анита Феоктистова – «Тылат»
- Татьяна Соловьёва – «Шарнен илашет»
- Татьяна Галкина – «Аваем, ачаем»
- Алексей Милютин – «Шерге пиалем»
- Марий Эл Радио – «Йомакысе кеҥеж»
- Кирилл Новосёлов – «Пӱнчерем»
- Карина Королёва – «Ах, могае сылне пагыт»
- Иван Соловьёв – «Пуыза мылам шиялтышым»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Йоча годсек мура
Антонида Новосёлова – Звенигово район Памашсола ялеш шочын-кушкын, а кызыт Шолэҥер посёлкышто ила. Тӱҥалтыш класслам туныктышылан 46 ий тыршен.
Антонида Семёновна куд ияшак мураш кумылаҥын. Сандене школышто, а вараже Марпединститутышто тунеммыж годымат чыла гаяк мероприятийыште шкетын але хор дене мурен.
Вуз деч вара Памашсола ялысе клубышто художественный вуйлатышылан пашам ыштымыж годым районысо смотрыш лукташ эсогыл 70 еҥан хорым чумырен.
– Кызытат эреак мурем. Верысе тӱвыра пӧрт пелен ныл еҥан «Шигавий» ансамбльна лийын, тушто кумытын кодмеке, тудым «Шолэҥер кундем» манын лӱмденна, – палдара Антонида Семёновна. – Таисия Смирнова дене шукертсек палыме улына, туге гынат «Мошто куанен» – пырля мурымо икымше мурына. Мутшым Римма Алексеевна Кудрявцева серен, ме вузышто пырля тунемынна. Семжым самодеятельный композитор Елена Сергеевна Рыбакова возен. Ончыкыжым эше ныл мурым пырля лукшаш улына.
Кызыт Антонида Новосёлова Шолэҥерыштак йоча-влаклан ешартыш шинчымашым пуышо рӱдерыштӧ тырша. Жапше лийме семын верысе черкыш мураш коштеш.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме