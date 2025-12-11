Йӱштӧ Кугызалан серышым возена

Россий Почтын увертарымыж почеш, декабрь мучаш марте Йӱштӧ Кугызалан серышым возаш лиеш.
Адресше тыгай: 162390, Дед Морозын пӧртшӧ, Великий Устюг, Вологодский область.
Серышым колташ маркыже У ий пайрем сынан веле огыл, тыглаят йӧра. Возымым Россий Почтын кеч-могай яшлыкышкыже пышташ лиеш. Декабрь мучко почто пашаеҥ-влак У ий корреспонденцийым сортироватлен, телымсе тӱҥ волшебникын илемышкыже колташ тӱҥалыт.
Шке возымылан вашмутым налнеда гын, тичмаш лӱмым, адресым, почто индексым ончыкташ ида мондо. Йошкар-Оласе рӱдӧ почтамтыштат Йӱштӧ Кугызалан колтышашлык серышым пышташ лӱмын яшлыкым вераҥденыт.
Марий Элыште шкенан марий Йӱштӧ Кугызана уло. Шернур район Кукнур селаште верланыше илемышкыже марий икшыве-влак деч ятыр серыш толеш (индексше тыгай: 425457). Мо оҥайже, тӱрлӧ калыкын телымсе волшебникыштлан – ТатарстанысеКыш Бабайлан, Чувашийысе Хель Мучилан, Удмуртийысе Тол Бабайлан… – нунын адресыштым Россий Почтын сайтысе посна ужашыштыже муаш лиеш.
Россий Почтын воткыл гыч налме фото.