МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Йӱштӧ Кугызалан серышым возена

Светлана Носова

Россий Почтын увертарымыж почеш, декабрь мучаш марте Йӱштӧ Кугызалан серышым возаш лиеш.

 Адресше тыгай:  162390, Дед Морозын пӧртшӧ, Великий Устюг, Вологодский область.

Серышым колташ маркыже У ий пайрем сынан веле огыл, тыглаят йӧра. Возымым Россий Почтын кеч-могай яшлыкышкыже пышташ лиеш. Декабрь мучко почто пашаеҥ-влак У ий корреспонденцийым сортироватлен, телымсе тӱҥ волшебникын илемышкыже колташ тӱҥалыт. 

Шке возымылан вашмутым налнеда гын, тичмаш лӱмым, адресым, почто индексым ончыкташ ида мондо. Йошкар-Оласе рӱдӧ почтамтыштат Йӱштӧ Кугызалан колтышашлык серышым пышташ лӱмын яшлыкым вераҥденыт.  

Марий Элыште шкенан марий Йӱштӧ Кугызана уло. Шернур район Кукнур селаште верланыше илемышкыже марий икшыве-влак деч ятыр серыш толеш (индексше тыгай: 425457). Мо оҥайже, тӱрлӧ калыкын телымсе волшебникыштлан – ТатарстанысеКыш Бабайлан, Чувашийысе Хель Мучилан, Удмуртийысе Тол Бабайлан… – нунын адресыштым Россий Почтын сайтысе посна ужашыштыже муаш лиеш.

Россий Почтын воткыл гыч налме фото.  

