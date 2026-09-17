Изинек чодыралан полшат

11-13 сентябрьыште «Лесная сказка» каныме базыште школ лесничестве-влакын регион-влак кокласе кӱкшытан слётышт эртен.
Ты гана тушко республикысе 16 муниципал образований да Нижегородский область ден Татарстан Республик гыч чылаже 29 команде толын. Самырык ӱдыр-рвезе-влак чодыра пашалан ямде улмыштым ончыктеныт да шке коклаштышт тӱрлӧ номинацийыште таҥасеныт.
Эн сай самырык таксатор, чодырам уэмден толшо, лесопатолог, шымлызе, чодыра пожарный, инспектор-влакым палемденыт. Школ лесничестве-влакын командыштымат тӱрлӧ номинацийыште акленыт. Ойыртемалтше команде, участник-шамычлан организатор, чодыра отрасльын тӱрлӧ направлений дене организацийже-влак диплом ден грамотым, пӧлекым кучыктеныт.
Снимкыште: участник-влак иквереш погыненыт.
Фотом «Экостанция» республикысе Йоча эклого-биологический рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.