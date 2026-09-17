ЭКОЛОГИЙ

Изинек чодыралан полшат

Светлана Носова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

11-13 сентябрьыште «Лесная сказка» каныме базыште школ лесничестве-влакын регион-влак кокласе кӱкшытан слётышт эртен.

Ты гана тушко республикысе 16 муниципал образований да Нижегородский область ден Татарстан Республик гыч чылаже 29 команде толын. Самырык ӱдыр-рвезе-влак чодыра пашалан ямде улмыштым ончыктеныт да шке коклаштышт тӱрлӧ номинацийыште таҥасеныт.

Эн сай самырык таксатор, чодырам уэмден толшо, лесопатолог, шымлызе, чодыра пожарный, инспектор-влакым палемденыт. Школ лесничестве-влакын командыштымат тӱрлӧ номинацийыште акленыт. Ойыртемалтше команде, участник-шамычлан организатор, чодыра отрасльын тӱрлӧ направлений дене организацийже-влак диплом ден грамотым,  пӧлекым кучыктеныт.

Снимкыште: участник-влак иквереш погыненыт.

Фотом «Экостанция» республикысе Йоча эклого-биологический рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

 

Лудаш темлена:
ЭКОЛОГИЙ

Айдеме да пӱртӱс: Марий Элыште музо шагалемын

Марий Элыште янлык ден кайыквусым шотлымо паша мучашлалтын. Тудын лектышыж дене Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам лудаш…
ЭКОЛОГИЙ

Пычалым ямдылаш лиеш

Июль мучаште Марий Элыште кайыквусым пий дене сонарлаш лийме пагыт тӱҥалеш. Сонарлаш коштмо пийым кучышо оза-влак разрешенийым налаш «Госуслуги» лудаш…
ЭКОЛОГИЙ

Сандалыкысе пӱртӱс тӱрлӧ виян…

Пӱртӱс вий манына. Сандалыкыште чыла наста, чондымо але чонан пӱртӱсын вийже дене ышталтын. Чондымыжо ик семын иланен,  янлык, вольык лудаш…

Добавить комментарий