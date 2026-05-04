Изи Кундыш воктене, Кундыш Кугызалан вуйым савыме верыште

Советский районысо Оваснур кундемыште Кундыш кугызалан вуйым саваш лектыныт.
30 апрельыште, Российысе шагал чотан тӱп калык-влакын кечынже, Изи Кундыш эҥер сер театрализоватлыме площадкыш савырнен. Районысо рӱдӧ клуб системын тӱвыра пашаеҥже-влак «Йомакысе Оваснур кундемем» представленийым ончыктеныт. Тушко Советский, Солнечный посёлкыласе, Шуарсола, В.Д.Бурлаков лӱмеш Кужмарий, Кельмаксола, Ургаш, Колянур да Тапшер тӱвыра пӧрт-влак ушненыт. Мероприятийын тӱҥ геройжо ты кундемыште жаплыме шнуй Кундыш кугыза ден Чачавий уныкаже лийыныт.
Кундыш кугызалан вуйым савыме верыште тудлан Роҥго карьер гыч кондымо кӱм пыштыме, тыгак онапу уло. Памашшинчам тӱзатен шындыме, леведышым келыштарыме. Пырля погынен шинчылташ да мутым вашталташ ӱстелым, олымбалым вераҥдыме.
Кундыш кугыза ты велне жаплыме еҥ лийын, тале колызо да сонарзе шке калыкше верч тыршен, тудын верч кумал илен, пӱртӱс вийым виктарен моштен, маныт. Ойлат, тудым Кундыш эҥер йоген кайыме кундемыште тойымо, санденак жапын-жапын тудлан вуйым саваш лектыт.
Оваснур ялже йомын, олмыжо веле кодын. Кызытат тыште чодыра лӱшка. Но ожно тудо йӧршеш пич лийын. Петр I кугыжа годым тысе тумо-влакым корабльым чоҥаш руэн колтеныт гын, Кугу Отечественный сар годым тысе лесхозышто сарзе-влаклан ечым, автоматsy пу прикладшым ыштеныт.
Чодыра паша сайын вораҥме пагытыште чыла социальный объект-влак лийыныт. А вара, кодшо курымын 50-ше ийлаштыже, петырыме режиман военный илемым ыштымеке, тышеч еҥ-влакым вес вере илаш кусареныт. Тыге Оваснур кундем пустаҥын, но нӧлтымӧ корно тачат уло.
Мероприятийыште участник-влак салтакыш ужатыме йӱламат ончыктеныт. Ойлат, лач ты чодыра кокласе корно дене сар жапыште еҥ-влак Сурокыш, Суслоҥгерыш коштыныт, лач тушто фронтыш колташ еҥ-влакым чумыреныт.
Снимкылаште: Кундыш кугызалан вуйым савыме мероприятий годым.
