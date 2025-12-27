У ий салам
Марий Турек район
Илена да вияҥаш шонена
Озанлыкна нерген да ферме вуйлатыше семын тидым ойлем. Ик жап идым ден складлам уэмдышна. Ынде у фермым чоҥаш шонена, уке гын ончычсыжо тоштемын. Тунам тушто ыштыше-влакынат кумылышт нӧлталтеш, вольык вуйымат ешараш вер лиеш, шӧр лӱштышат кугемеш. Мӧҥгыштат вольыкым ашнена, фермер пашам шуктена, огына ӧркане. Тыгайже тыште икте веле огыл. Озанлыкыштына марийжат, одыжат, татаржат, рушыжат тыршен ыштат. Калыкна шуко национальностян.
Тидын годымак куанен палемдем: мемнан дене школ ден йочасадыште марла туныктат, ял ден клубыштат марла куштат. Марий кумалтышым эртарен шогена. Арбор кундемыште ынде кок кӱсотына уло. Пеледыш пайрем годым, иктеш погынен, ял пайремым ыштенна.
СВО-ш гуманитар полышым поген колтымо. Вет тушто кажне ял гыч элна верч шогышо-влак улыт. Чаманен каласаш логалеш, иктым веле огыл конден тойымо. Сандене тиде кредалмаш вашкерак пытыже манын шонена. Ваш-ваш келшен илыман – родо калык улына.
У ий вашешат тидымак тыланем: ваш келшен да икте-весым пагален гына ме илышнам тӱзатен, йылмынам арален, йӱланам пойдарен да тӱрлӧ калыкым ушен шогышо элнам вияҥден да чапландарен кертына.
Феликс ПРОХОРОВ,
Карлыган ял илем вуйлатыше,
«Восход» колхоз ферме вуйлатыше,
фермер.
Шӱргынур.
Юрий Исаков ямдылен.
Авторын фотожо.