Икымше верыште

Йошкар-Оласе «Дружба» стадионышто кугыжаныш да муниципальный служащий-влаклан Россий кӱкшытан I Спартакиадын регионысо йыжыҥже лийын.
Тений участник-влак спортын 7 видше: ече, шахмат, ӱстембал теннис, иймаш, куштылго атлетике, волейбол, канатым шупшмаш да ГТО нормым сдатлымаш – дене таҥасеныт.
Сборный команде-влак ныл тӱшкалан шелалтыныт: А – силовой структур; Б – республикысе законодательный да исполнительный кучемын органже-влак; В – исполнительный кучемын федеральный органже-влак; Г – муниципальный кучем.
Ушештарена, спартакиадылан стартым тений 1 февральыште пуымо. Тунам участник-влак ече дене куржталмаште шкеныштым ончыктеныт. Таҥасымашын регионысо йыжыҥжын финалже эн оҥай да «шокшо» лийын. Участник-влак канатым шупшмо дене турнирыште вийым тергеныт. Тудын деч ончыч Марий Эл Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто Комитетшын председательже Наталья Козлова спорт старт-влакын волонтёрыштлан Кугыжаныш Погынын наградыжым кучыктен.
Марий парламентын Тауштымашыж дене «Единый Россий» партийын советшын председательже Дмитрий Иванов да тудын еҥже Максим Сильдуганов палемдалтыныт. Тауштымашан серышым тиде партийынак еҥже-влак Жанна Агаева, Егор Гудков, Сергей Козин, Мария Максимова, тыгак Медведево район Руэм кыдалаш школын тунемшыже Юлия Кряжевских ден Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназийыште шинчымашым погышо Анастасия Панкратова суленыт.
Канатым шупшмо дене турнирыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын сборный командыже I верым сеҥен налын да спартакиадыште шке тӱшкаштыже абсолютный лидер статусан улмыжым пеҥгыдемден.
Марий парламентын депутатше ден пашаеҥже-влак шахмат дене модмаште икымше лийыныт, тыгак ече, ӱстембал теннис дене таҥасымашлаште да ГТО нормым сдалымаште призан верыш лектын.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.