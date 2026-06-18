УВЕР ЙОГЫН

Икымше верыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе «Дружба» стадионышто кугыжаныш да муниципальный служащий-влаклан Россий кӱкшытан I Спартакиадын регионысо йыжыҥже лийын.

Тений участник-влак спортын 7 видше: ече, шахмат, ӱстембал теннис, иймаш, куштылго атлетике, волейбол, канатым шупшмаш да ГТО нормым сдатлымаш – дене таҥасеныт.

Сборный команде-влак ныл тӱшкалан шелалтыныт: А – силовой структур; Б – республикысе законодательный да исполнительный кучемын органже-влак; В – исполнительный кучемын федеральный органже-влак; Г – муниципальный кучем.

Ушештарена, спартакиадылан стартым тений 1 февральыште пуымо. Тунам участник-влак ече дене куржталмаште шкеныштым ончыктеныт. Таҥасымашын регионысо йыжыҥжын финалже эн оҥай да «шокшо» лийын. Участник-влак канатым шупшмо дене турнирыште вийым тергеныт. Тудын деч ончыч Марий Эл Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто Комитетшын председательже Наталья Козлова спорт старт-влакын волонтёрыштлан Кугыжаныш Погынын наградыжым кучыктен.

Марий парламентын Тауштымашыж дене «Единый Россий» партийын советшын председательже Дмитрий Иванов да тудын еҥже Максим Сильдуганов палемдалтыныт. Тауштымашан серышым тиде партийынак еҥже-влак Жанна Агаева, Егор Гудков, Сергей Козин, Мария Максимова, тыгак Медведево район Руэм кыдалаш школын тунемшыже Юлия Кряжевских ден Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназийыште шинчымашым погышо Анастасия Панкратова суленыт.

Канатым шупшмо дене турнирыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын сборный командыже I верым сеҥен налын да спартакиадыште шке тӱшкаштыже абсолютный лидер статусан улмыжым пеҥгыдемден.

Марий парламентын депутатше ден пашаеҥже-влак шахмат дене модмаште икымше лийыныт, тыгак ече, ӱстембал теннис дене таҥасымашлаште да ГТО нормым сдалымаште призан верыш лектын.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Путин — марий тоштерыште

ТАСС агентствын палемдымыж почеш, Россий Президент В.Путин Марий Элысе Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште марий калыкнан акрет годсек арален кодымо лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

Кӱштымаш шукталтшаш

Йылме шумлык Кӱштымаш шукталтшаш Ӱмаште Марий Эл вуйлатыше Ю.Зайцев Мер Каҥашын вуйверже дене вашлиймаш деч вара лукмо кӱштымашыж гыч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Юмо колын да ӱчым ыштен ашна докан»

«Кече эрта, шонышым – илыш эрталеш улмаш», — ик мурышто тыгай корныла улыт. Чынак, ме, поснак самырыкрак-шамыч, эре ала-мом лудаш…

Добавить комментарий